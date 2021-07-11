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「這道菜」端出才能吃飯！原因曝　全場認證：四季都愛煮

▲網友討論家裡如果煮飯，一定要端「這道菜」出來才會開飯，貼文引發熱議。（圖/家常菜）
▲網友討論家裡如果煮飯，一定要端「這道菜」出來才會開飯，貼文引發熱議。（圖/家常菜）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 15:16:58

現在疫情期間，不少人為了減少感染風險，都改為買菜回家裡煮，減低接觸的機會，而每個媽媽每天要變出不同的菜色，來滿足家族成員也是相當苦惱，但也有些菜色是每天必煮，如果沒有的話總覺得哪裡怪怪的！近日，就有網友討論「請問有人家裡煮菜一定要有湯的嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在「家常菜」貼文指出「有沒有人跟我們家一樣每一餐都一定要有一鍋湯才能吃？」隨即原PO也貼出多天的菜餚，內容都包含一鍋湯，像是紅蘿蔔玉米湯、排骨菜頭湯、海帶蛋花湯、燉雞湯、筍子雞肉湯等等，每一餐菜色雖不固定，但那鍋湯是必要的存在。

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▲原PO表示，自家煮飯一定要有「一鍋湯」才能吃飯，貼文釣出不少人很有共鳴。（圖/家常菜）
貼文一出，網友紛紛回應「我家連吃稀飯都要配湯」、「我老公沒煮湯就不吃飯」、「要有湯，哪怕只喝一小碗，也要煮一鍋放在那邊，有湯有菜才圓滿」、「沒有湯完全吃不下飯」、「沒喝湯感覺就是沒吃飽啊」、「我老公說沒喝湯結尾就是沒吃飽，我家都有湯」、「可以不吃飯，但我不能沒有湯」。

另外，也有不少網友表示「家裡的人反而不愛吃飯，都愛喝湯」、「女生不想吃那麼多白飯，反而喝湯也會比較有飽足感」、「基本上一年四季只要煮飯都要煮湯，而且還能跟隨季節變換湯的食材」、「家裡總有幾個愛喝湯的，尤其冬天不煮還會翻臉」。（編輯：張嘉哲）

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