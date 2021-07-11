點漢堡少塊肉！女急call麥當勞　結局糗大：我穿低胸道歉

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事後她打開訂單確認沒有錯誤，立馬致電給麥當勞，「我怕他們會想要求證之類的，他也都沒有動這個漢堡，一直等到第二個新的豬肉滿福堡做好送過來，之後我跟我弟才開始解決這個漢堡」。但尷尬的是，當他們一咬下去，才驚覺確實沒做錯，「的確是兩層，其實只是因為有其中一片豬肉比較出來，一片比較後面所以壓過了第二層」，隨後她立馬帶著弟弟到麥當勞致歉，還想賠償漢堡錢和外送費。
不過，店家主管僅笑笑回應「做帳做不起來不收錢」，但仍讓她感到不好意思，直喊「可是我毀了人家打工一天早上的心情好嗎！我還特別穿低胸的衣服去道歉，再也不跟我弟吃早餐，我們真的對不起那個做漢堡的」。
貼文一曝光，瞬間引來不少人大讚留言，「有誠意！穿低胸道歉。像妳這樣的舉動值得讚許，發現自己有錯付諸行動道歉是很好的行為」、「妳很有良心，又善良，親自跑去還錢，也了解打工人員的狀況，真的很棒」、「樓主真善良，果然最美的風景是人」。
甚至有網友紛紛敲碗照片，「可是為什麼不是低胸衣服的照片？沒有人想看漢堡啦」、「怎麼會是放漢堡照呢？ 照理來說應該是要放長輩照吧！！！」、「圖附錯了吧」、「那個...只有我注意低胸等照片嗎？讓我知道我不孤單」。（編輯：陳雅雲）