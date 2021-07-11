COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

點漢堡少塊肉！女急call麥當勞　結局糗大：我穿低胸道歉

▲一名女網友和弟弟訂購麥當勞的無敵豬肉滿福堡，卻發現裡面少一塊肉，因此緊急致電給店家，但真相反而讓她糗大直呼「再也不跟我弟吃早餐了！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲一名女網友和弟弟訂購麥當勞的無敵豬肉滿福堡，卻發現裡面少一塊肉，因此緊急致電給店家，但真相反而讓她糗大直呼「再也不跟我弟吃早餐了！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 17:22:17

知名連鎖速食品牌「麥當勞」因旗下商品十分多樣，各式美食總是深受大小朋友喜愛。不過，就有一名女網友指出，今（11）日和弟弟一起訂購麥當勞的無敵豬肉滿福堡，卻發現裡面少一塊肉，因此緊急致電給麥當勞，然而真相反而讓她糗大直呼「再也不跟我弟吃早餐了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示今日早上幫弟弟點了麥當勞的無敵豬肉滿福堡，原則上裡面應該會有雙層豬肉。商品一到後，弟弟打開來研究就發現問題，「跟我說他是不是做錯了，看起來只有一層就是圖片這樣，我瞄了一眼就說對耶但我忙著吃我自己的早餐」。

事後她打開訂單確認沒有錯誤，立馬致電給麥當勞，「我怕他們會想要求證之類的，他也都沒有動這個漢堡，一直等到第二個新的豬肉滿福堡做好送過來，之後我跟我弟才開始解決這個漢堡」。但尷尬的是，當他們一咬下去，才驚覺確實沒做錯，「的確是兩層，其實只是因為有其中一片豬肉比較出來，一片比較後面所以壓過了第二層」，隨後她立馬帶著弟弟到麥當勞致歉，還想賠償漢堡錢和外送費。

▲女網友本以為漢堡少一塊肉。（圖／翻攝爆怨2公社）
▲女網友本以為漢堡少一塊肉。（圖／翻攝爆怨2公社）
不過，店家主管僅笑笑回應「做帳做不起來不收錢」，但仍讓她感到不好意思，直喊「可是我毀了人家打工一天早上的心情好嗎！我還特別穿低胸的衣服去道歉，再也不跟我弟吃早餐，我們真的對不起那個做漢堡的」。

貼文一曝光，瞬間引來不少人大讚留言，「有誠意！穿低胸道歉。像妳這樣的舉動值得讚許，發現自己有錯付諸行動道歉是很好的行為」、「妳很有良心，又善良，親自跑去還錢，也了解打工人員的狀況，真的很棒」、「樓主真善良，果然最美的風景是人」。

甚至有網友紛紛敲碗照片，「可是為什麼不是低胸衣服的照片？沒有人想看漢堡啦」、「怎麼會是放漢堡照呢？ 照理來說應該是要放長輩照吧！！！」、「圖附錯了吧」、「那個...只有我注意低胸等照片嗎？讓我知道我不孤單」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.62%85.38%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
19.32%80.68%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.29%84.71%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀