健身房微解封　體育署：運動訓練業也適用

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蔣萬安表示，體育署頒布相關運動場館開放的防疫管理措施，與各地方政府頒布的指引標準不一，而各地微解封條件又不一樣，造成業者、民眾無所依循。今天希望能反應業者所遭遇的狀況，讓政府能實際了解業者的疑問，希望政府有清楚的標準。
黃幸玉指出，中央政府訂定相關指引是希望能有一致的規定，而地方政府因為防疫需求，訂定更嚴格、更細節的規範，中央政府會尊重地方的權責，因為地方政府最清楚當地實際上的需要，業者就必須遵守地方政府的規定。
與會的業者提出，中央公布的微解封條件中，健身房等相關業者的營業登記必須為「競技及休閒運動場館業」可以微解封，但很多業者是登記運動訓練業或補習班業，是否可適用微解封的規範。
與會的體育署運動設施組專門委員黃幸玉表示，這次所訂的指引，針對的業別是體育署所管轄的「競技及休閒運動場館業」，而「運動訓練業」或「高爾夫球場業」也可解釋成「競技及休閒運動場館業」，都在涵括範圍內，但若登記為補習班業，因為非體育署管轄，就無法適用，必須依照教育部對補習班的規定處理。
有業者也提到，能否縮短團課間須間隔1小時的規定，以利排課。黃幸玉指出，原本公衛專家建議要間隔2小時，但體育署認為會讓業者無法生存，爭取縮短為間隔1小時，讓上下課的人流錯開，除清潔消毒外，也希望做到通風換氣，而這只規定團課，個人教練的部分就沒有要求，只要完成消毒就可安排下堂課，間隔時間由業者決定。
黃幸玉也表示，對於跑步機、腳踏車、飛輪等器材設備要維持間隔使用，以及維持1.5公尺的社交安全距離，若無法達到就不能開放。而團課必須要在地上劃設距離2公尺的標線，讓上課民眾在活動時仍能維持1.5公尺的社交安全距離，這也是公衛專家的建議。
對於健身教練每週必須進行一次快篩，黃幸玉表示，私人教練到不同場館教學只需做一次快篩，但必須要有紀錄，可用照相的方式留存，到各教學場館出示即可。體育署是希望能夠有紀錄的結果，而非要業者或教練提出證明。相關的費用因涉及私人營業上所需的營業成本，政府沒有辦法補助。
黃幸玉指出，此次訂定的指引是針對三級警戒下的嚴格規定，沒有可以調整的空間，必須要嚴格執行，而這也是為了挽回消費者的信心，希望業者都能夠確實執行，讓消費者可以安心。對於業者擔心的檢舉或稽查，相關的裁罰也都是依照傳染病防治法的規定。（編輯：黃國倫）1100712