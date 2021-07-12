老舊木衣櫥半夜「狂發怪聲」！內行秒揪真相：別嚇自己
品質精良的木製家具常常一用就是數十年，因此獲得不少民眾的喜愛，不過最近就有網友發現，家中的實木櫃每到半夜都會發出「蹦」的怪聲，讓她忍不住上網尋求原因，文章曝光也立刻有過來人解答原因。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 16:43:09
原PO在臉書《爆系知識家》上發文提到，自家房間內擺放著一個古老的實木櫃，外觀雖然有些老舊但依然相當堅固好用。不過每到半夜時，這個櫃子卻會發出「蹦」的聲響，且常常一個晚上就發出3至4次，讓她不禁好奇背後原因。
貼文曝光後立刻有過來人釋疑，「熱漲冷縮，我家全實木，像這種天氣開冷氣，一下子就開始出現ㄅㄧㄤ ㄅㄥ聲」、「我家的實木椅子和衣櫥也會，剛開始嚇到，現在已經習慣了」、「我有個友人很愛蒐集木頭，家裡很多木頭木雕藝術品。有一回我去他家睡，晚上也是一直聽到悉數悉數的聲音，問我友人他說正常的，木頭會熱脹冷縮，因為我去客房有開冷氣睡覺」、「我家的實木衣櫃也會，聽久了就習慣了，早期做法很細，又是插榫的並非上膠黏，會有熱脹冷縮很正常」、「我家的實木椅子和衣櫥也會，剛開始嚇到，現在已經習慣了」、「木材漲縮的聲音，別怕」。
另外也有人分享解決方式「台灣海島型氣候，濕氣重吸收過熱乾燥收縮，這代表用久了的老毛病，除濕能改善」、「實木櫃就會這樣，反而是壓縮板三合板那種便宜木櫃不會」。（編輯：潘毅）