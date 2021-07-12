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印尼連4日增逾3.5萬例　雅加達近4成民眾「不知曾確診」

▲印尼新冠肺炎疫情嚴峻，醫院人滿為患，導致病患得坐在急診室外頭等待治療。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼新冠肺炎疫情嚴峻，醫院人滿為患，導致病患得坐在急診室外頭等待治療。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-12 16:33:39｜2021-07-12 16:33:55

印尼近來新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，11日再度新增3萬6197例確診，1007例死亡案例，連續4天單日新增逾3.5萬例。根據印尼一項研究報告顯示，首都雅加達1060萬人中，有470萬人擁有新冠肺炎抗體，但其中將近4成民眾並未獲確診判定或是沒有出現症狀。

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根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，雅加達省衛生部門、印尼大學公共衛生學院以及艾克曼分子生物學研究所（Eijkman Institute for Molecular Biology）合作，向雅加達民眾進行血清研究調查，發現截至今年3月，有44.5%民眾的血清樣本中，帶有新冠病毒抗體，但是其中僅8.1%曾篩檢確診，其餘36.4%皆未被發現染疫或是沒有感染症狀，顯示出有將近4成雅加達民眾毫不知情自己曾經染疫並且康復，並證明了雅加達官方數據恐怕被嚴重低估。

研究指出，雖然在每個年齡組中都有發現感染，但最大感染群體是介於30歲至49歲之間，其中女性感染率高於男性，並且未婚感染的風險也較低，居住在人口稠密區或是貧民窟的人，感染新冠肺炎的風險來的更高。此外，體重過重或是高血糖的民眾也會面臨較高的染疫風險。

雅加達省長巴斯威丹（Anies Baswedan）表示，需要讓半數以上的雅加達民眾接種疫苗，已達成群體免疫遏制疫情傳播，他進一步指出「重點不在於接種了多少疫苗，而在於有多少人接種疫苗」。

根據印尼政府機構數據顯示，印尼11日時新增3萬6197例確診，死亡病例新增1007例，連續4天單日新增確診逾3.5萬例，在8日以及9日時分別新增將近3.9萬例確診高峰。目前印尼累計確診252萬7230例，累計死亡6萬6464例。其中以雅加達為疫情重災區，累計確診數位居印尼行政區之首。截至11日為止，印尼有1501.1萬人完整接種新冠疫苗，約為人口5.5%。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼近日疫情爆發，境內加快接種速度，但有研究指出病毒在當地傳播的實際情況遠大於已報告的確診數。（圖／美聯社／達志影像）
 

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