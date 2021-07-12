男傳LINE點鹹酥雞「少打1字」！取餐瞬間崩潰：覺得好笑
台灣道地美食十分多樣，其中鹹酥雞總讓老饕們愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都深受許多人喜愛。不過，就有一名網友表示，自己傳LINE給鹹酥雞攤想要訂鹹酥雞，沒想到少打關鍵1字，讓他事後獲得了大量鹹酥雞。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 18:55:22｜2021-07-12 19:00:20
原PO於臉書社團《爆廢公社》上貼出一段對話紀錄，只見他先傳訊給鹹酥雞攤表示「要300的鹹酥雞，大約9:30去拿」，店家隨即詢問是否要辣椒或蒜頭，他則強調「辣椒另外包，蒜頭要，可以加錢多加一點蒜頭」。
然而，他尷尬坦言「電話溝通跟文字溝通的差異，本來要請老闆配300，少打了一個配，結果我就獲得300的鹹酥雞了⋯⋯」，由於少了一個「配」字，讓他事後便拿到價格300元的大份量鹹酥雞，不過他也直呼「自己覺得好笑，所以PO文，沒有怪店家的意思喔」。
貼文曝光後，至今已有超過2千多人按讚，不少網友紛紛笑翻留言，「幸好是鹹酥雞300，若是甜不辣300就不得了」、「還好不是多加300蒜頭」、「哈哈哈要我是老闆一定會想，這人到底有多愛吃我家的鹽酥雞」、「300鹹酥雞這我可以」、「吃完300的鹹酥雞，短時間應該會有點膩吧」、「好好吃的樣子，不過300好多好實在！」
不過，也有人建議「正確說法是：老闆，我要買300元，幫我黑白配，要加辣，謝謝」、「要說三百塊的炸物，請幫我配」、「你應該要跟老闆說300隨便幫我搭」、「要跟老闆說幫我隨便配300元」。（編輯：陳雅雲）