15秒短片揭「頸枕真實用法」！200萬人被震撼：搞錯好久
不少人搭乘在長途旅程中，想要小瞇一下時，都會拿出頸枕來支撐頭部，方便自己進入夢鄉。不過，近期國外就有一名男網友拍攝短短15秒影片，分享頸枕的正確使用方法，至今已有200多萬人按讚，甚至有不少人一看震驚表示「我發現得太晚了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 19:48:31
根據《鏡報》報導，一名男網友Sidneyraz時常在TikTok分享生活中實用的小知識，前陣子他便上傳一段15秒影片，向大家分享頸枕的正確使用方式。事實上，平常大家使用頸枕時，都會將其直接擺放在脖子後方，藉此讓頭能依靠、放鬆。
然而，Sidneyraz示範了不同以往的使用方法，只見他拿起一塊U型頸枕，直接正面放在脖子上，隨後在脖子後方扣上鈕扣，最後毫無顧忌將頭放在枕上熟睡，他大讚直呼「在飛機上真的可以睡覺！」影片中，Sidneyraz也坦言「真希望我在30幾歲的時候就知道這件事，旅行頸枕要用在前面」。
短片曝光後，至今已有200多萬人按讚，不少人紛紛震驚留言，「原來是這樣！我發現得太晚了」、「這可能就是為什麼我一直覺得頸枕不舒服的原因」、「我希望我以前就知道這一點」、「我之前就這樣使用頸枕，感覺好可笑，但看來我是對的」、「沒錯，頸枕放在後面會把你的頭往前推，形成一個奇怪的姿勢。如果你個子矮，椅子還是往前傾斜的，感覺會更不好」、「我以為只有我這樣，每次搭飛機時，看到每個人都為這個痛苦，這很明顯就該放前面」；但也有人抱持不同看法，「上面的標籤不是顯示應該放在腦後使用嗎？」（編輯：陳雅雲）