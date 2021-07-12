北市12區運動中心微解封　13日起陸續開放

（中央社記者陳昱婷台北12日電）北市運動場館明天起微解封，體育局表示，將對外開放各區運動中心、河濱公園以及堤內公園等場地，其中大同區運動中心自明天起解封，其餘11區的運動中心則自16日起恢復營運。





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台北市體育局今天表示，因應運動場館明天起「微解封」，將開放台北體育館、台北田徑場、景美游泳池的部分場地，以及青年公園棒球場、新生公園棒球場、天母運動公園網球場，還有21處河濱公園及27處堤內公園等體育局自營場地，讓民眾從事中低強度身體活動。





委外場館部分，體育局指出，廣受喜愛的12區運動中心以及台北市網球中心、台北網球場、新生公園網球場、青年公園網球場、青年公園高爾夫球場、玉成公園游泳池的健身房、天母棒球場，將在完成防疫整備後開放使用。





根據體育局公告，各區運動中心營業時間將調整為下午2時至晚間10時，除大同運動中心率先於明天解封外，其餘11區運動中心皆在16日恢復營運；天母棒球場則僅配合中華職棒賽程開放。





體育局表示，目前僅限「職業運動賽」、「績優選手訓練」及「本市代表隊選拔」、「運動課程或營隊」等4類體育活動在台北市舉辦，且須提送防疫計畫經體育局核准，審核結果將公告於體育局網頁。





體育局表示，民眾可上網至「場地租借系統」取得體育局自營場館場地使用權，開放式運動場地請自主完成實聯制，未被租借時段則採先到先用、輪流使用為原則，且不得進行運動比賽。





體育局提醒，請民眾與業者遵守相關防疫指引，如違反「運動全程戴口罩」等防疫規定者，第一次將勸導改善，仍不配合將依「傳染病防治法」開罰新台幣3000 元至1萬5000元。（編輯：屈享平）1100712





▲北市體育場館微解封指引。（圖／台北市政府提供）