煎牛排用啥鍋子才適合？老饕激推「2神鍋」：導熱又耐操

牛排料理方式多元，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香，許多人也會買牛排回家自己煎。而煎牛排到底該用哪種鍋子才適合呢？近日有網友就在PTT提問「有沒有適合煎牛排的鋁鍋 ？」結果不少老饕紛紛激推「2神鍋」，大讚「導熱又耐操！」

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原PO在PTT cookclub 板中以「

煎牛排的鍋

」為題發文表示，自己知道鑄鐵鍋很棒，但又覺得保養不來，所以想找比較容易保養、蓄熱能力也很好的鍋。另外，他也提到，鋁的導熱、蓄熱很棒又便宜，但吃到不太好，因此通常被做成不沾鍋夾層，可是鐵氟龍又不能高溫煎牛排，他並好奇詢問網友「有沒有適合煎牛排的鋁鍋？我目前覺得可能還是只能找琺瑯鑄鐵鍋，只是價錢高，想知道鄉民們怎麼想？」

▲不少老饕都推薦，煎牛排要用「厚底不鏽鋼鍋」與「鑄鐵鍋」。（圖／翻攝自Pixabay）

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「鍋子厚度也要夠厚，效果才好」、「有預算考量又怕吃塗層又是肉料理，我真的是碳鋼鍋」、「鋁並不蓄熱 導熱快散的也快，越薄越是如此，但也不是不能用爐火控制好就行了，用傻瓜煎法食材退冰後，丟下去勤翻面一樣，表面有脆也能熟，我愛用鐵鍋只是因為便宜又懶人，才沒有什麼保養問題」、「習慣用弗萊板煎東西，便宜、蓄熱佳、厚實耐用！常用沒有不上油、生鏽的困擾，平常煮完就棕刷一下沖水烘乾而已，除非煎魚怕留氣味才會用洗碗精。」

另還有內行推薦好用神鍋，那就是「

厚底不鏽鋼鍋

」與「

鑄鐵鍋

」，「厚底不鏽鋼好用！」「鑄鐵鍋我都沒在保養的，就算清潔劑洗下去也就烘乾丟旁邊，放一兩個月也不會生鏽」、「鑄鐵鍋很好用啊！我都洗好烘乾而已，也沒在上油，除非知道一段時間不會用，或刷洗得很徹底才會」、「你說的鍋子我都用過，最後還是用鑄鐵」、「鑄鐵鍋清水洗完烘乾沒上油+1，而且隨便用鋼刷亂刷也不怕壞，煎牛排、香腸、雞腿排等等好好用」、「推厚底不銹鋼鍋，最好連把手都不銹鋼，瓦斯爐上煎好表面放進預熱210度烤箱3-5分鐘，拿出來連鍋靜置8分鐘，超讚的！」（編輯：許苡晴）