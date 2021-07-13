大義滅親！律師檢舉老爸不戴口罩　父女互嗆全場看傻

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李怡貞寫下：「警察叔叔，我爸在鄉下外出不戴口罩，還跟朋友聊天，如果有缺開罰單業績，請私訊會再告知我爸詳細座標，謝謝。」還撂話：「講不聽給他連續開罰沒關係！」大義滅親的舉動引來網友熱烈討論，「現代24孝代表」、「律師撿到槍」、「要不要順便公布足跡以防萬一」、「鄉下一堆，講不聽啊」！
貼文發布沒多久，李怡貞父親現身留言：「不要浪費社會資源，亂七八糟亂講話！」李怡貞看到後問：「要不要戴口罩了？還要不要跟朋友聊天？」沒想到，李父還反問一名網友：「田裡一個人要戴口罩嗎？」讓李怡貞氣炸罵：「你還好意思嗆網友？！」
有趣的是，由於李父的帳號沒有設置頭像，遭網友誤認是人頭帳號，反譏：「啊你這假帳號吃飽太撐膩，看不出來是在講笑話？」李怡貞趕緊出來澄清：「他...真的是...我爸...老人不太會用臉書...」該名網友也立刻道歉，她則回：「莫慌，沒事兒！」
李怡貞隨後補充：「律師爸現在應該已經氣到冒煙了...應該有後悔去大外宣自己的女鵝是李怡貞律師！」（編輯：楊穎軒）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。