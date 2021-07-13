電費來了！網嗨刷整排帳單 爽吹冷氣「超省2招」被認證
最新一期的電費已經出爐，由於天氣燥熱，且防疫期間多數人都待在家，因此狂吹冷氣是必然的事情，雖然行政院將六月夏季電價取消，但因為長時間吹冷氣的關係，也讓不少人害怕電費破表，紛紛尋求省電方法。近日，就有網友分享自己收到最新一期的帳單，結果貼文釣出不少人分享經驗，直呼吹冷氣「2招省電」真的有效！
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 10:51:36
原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「最新一期帳單來囉！你的的是多少呢？來蓋個電費帳單樓吧！冷氣跟家電還是使用變頻的比較省電吧？」只見貼出的帳單中，原PO當期的帳單應繳金額為2743元，包括公共電費619元以及流動電費2123元。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我定頻24小時，四千多QQ，考慮要換變頻了」、「開28度+電扇真的好省，從5000多變2000多」、「變頻真的差很多，前年電費最貴那二個月之前電費是15000左右，去年換了二台變頻省電，電費直接快砍一半，剩8000多」、「變頻兩個月沒關過，只要4200，超省」、「變頻28度+電扇，都沒關，一個月才650，超舒適」、「白天開客廳1台，晚上房間2台，冷氣溫度26-27度電費1千多」、「26~27度+電風扇，兩個月1600多，真的省」、「我從5月到現在沒關過，設定在27-29度，2813元，讚」。
綜合網友意見，多數人都靠2招來省電費，包括將家中冷氣換成「變頻冷氣」，以及台電推薦的吹法「27~29度+電扇」的模式，結果都能明顯感受到電費大幅度下降，即便吹冷氣的時間許久，荷包也不會大失血，如果家中電費仍舊居高不下的民眾，可以試試看省電2招，下期帳單也許會有驚喜！（編輯：張嘉哲）