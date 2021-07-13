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自從疫情停課以來，學生和老師一整天緊盯著螢幕、線上寫作業，長時間用眼讓很多學生和老師直呼眼睛相當痠澀。黃毓璇指出，長時間近距離用眼，像是緊盯螢幕、看書本等會讓睫狀肌處於緊繃的狀態加深近視度數。近視看似不是嚴重疾病，但是到一定年紀後罹患得到視網膜剝離、黃斑部病變的機會比一般人高出許多，提醒家長在家中務必多關心孩子的用眼習慣，讓孩子的近視度數不要加深太快。
疫情期間遠距教學七項護眼小提醒
線上遠距教學期間，學生在家中學習時，長時間近距離緊盯電腦或平板，黃毓璇提供七項護眼小提醒：
1. 下課時間讓眼睛放鬆：下課時多看窗外遠眺、家人聊天、室內運動等活動對眼睛有放鬆的效果。休息時繼續看書、上網、玩電動玩具、看電視等近距離用眼活動都是近視危險因子，讓度數快速加深。
2. 上課環境燈光適中：如果環境位於西邊，下午太陽會直射進來，因為陽光太亮，桌上檯燈開更亮反而會造成傷害，因此要調整環境的光線。此外，不要在黑暗房間看發亮的螢幕，環境燈光要充足。
3. 訂定使用設備時間：長期盯電腦螢幕、平板電腦睫狀肌會緊繃，掌握30分鐘休息10分鐘原則。有些網路課程可以定鬧鐘讓眼睛休息
4. 用眼姿勢距離要正確：眼睛與電腦距離50公分，若是連接一般電視螢幕至少一兩公尺；平板螢幕較小，至少30到50公分，不要躺著看手機。
5. 避免冷氣直吹臉部：一整天在房間開冷氣、吹電風扇，為避免淚液蒸發太快，造成眼睛乾澀及眼睛的不舒服，盡量避免冷氣直吹臉部。
6. 眼乾多眨眼、熱敷緩解：上完課程後，眼睛乾澀時可以多眨眼、多閉眼休息，或選擇成份單純的人工淚液，或使用熱毛巾與蒸氣眼罩熱敷眼睛，有助於緩解眼睛的乾澀疲勞。
7. 點散瞳劑記得回診拿藥：疫情嚴重，許多人不想要回診拿藥，醫師提醒，若擅自長期停藥，近視度數恐怕會快速增加，提醒家中有用散瞳劑控制度數的孩子，記得回診拿藥，持續點眼藥水控制度數，預防度數增加，保護眼睛健康。
資料來源：健康醫療網 遠距教學眼睛超酸澀 眼科醫師教護眼小提醒
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