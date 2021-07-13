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太熱了！專家：加拿大西部海灘　恐有10億海洋生物被烤死

▲美國和加拿大近日遭遇致命高溫襲擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國和加拿大近日遭遇致命高溫襲擊。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-13 12:31:16

加拿大和美國西部近日遭極端熱浪襲擊，高溫頻頻飆破攝氏40度，並有數百人因此猝死，不過遭殃並不只有人類，當地海洋生物專家指出，光是上週在加拿大西部海灘，恐怕就有10億隻海洋生物死於致命高溫。

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綜合《CNN》等外媒報導，英屬哥倫比亞海洋生物學教授哈雷(Christopher Harley)，本月11日前往溫哥華基斯蘭奴海灘(Kitsilano Beach)勘查，發現有大量貽貝死於裂開的貝殼中並腐爛，發出陣陣惡臭，氣味強烈到在抵達海灘前都能聞出。

哈雷表示，貽貝附著在岩石和其他物體的表面上，雖然慣於在退潮時暴露在空氣和陽光下，但通常無法在超過攝氏38度的溫度下存活太久。除此之外，他也發現許多蝸牛、海星等軟體動物的屍體在淺水中腐爛。

報導提到，溫哥華近日的溫度約在攝氏30度左右，但哈雷和學生用紅外線相機測量溫度時，發現海灘的溫度超過50度，這使貽貝等海洋生物不易生存。氣候科學家警告，近期襲向美加的熱浪相當罕見，氣候變遷將使這些事件更加頻繁和激烈。

專家也擔心，這將對其他物種造成「連鎖效應」，因為貝類等海洋生物大量死亡，海灘周遭的生態需要大量時間才能恢復，為其他物種創造可居住棲息地的速度也會放緩。

▲由於氣候太過炎熱乾燥，當地野火事件頻傳。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於氣候太過炎熱乾燥，當地野火事件頻傳。（圖／美聯社／達志影像）
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