店家歇業裝潢全打掉！他問：怎不留給新租客　網曝潛規則

全台受疫情影響進入三級警戒管制，許多行業也因此深受衝擊，儘管適度鬆綁政策已經上路，但有些店家仍難以撐下去只能關門歇業。日前就有網友以「為什麼店家退租、招牌裝潢要馬上拆掉？」為題發文求助，而討論串也吸引不少網友討論，其中就有內行解釋了這項「潛規則」的背後原因。

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這名網友在PTT論壇解釋，自己最近觀察到有些商圈內的店家可能因為負荷不了疫情衝擊決定要退租，並且在一關門後就立刻將裝潢、招牌等拆除，這就讓他納悶為何不先保留招牌和裝潢，反正現在疫情不明朗，多數生意也不確定能夠順利開張，許多創業者也不敢輕易租下店面。

▲網友不解為何歇業後不能先保留招牌和裝潢，等未來人潮回來再繼續租下去。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

原PO就在文內提到「可以先退租、保留那些裝潢跟招牌，等人潮回來再租回來，不是可以節省租金跟開銷嗎？」，文章曝光後許多網友也紛紛解釋這個潛規則有不少默認的成因「不然留一堆垃圾在裡面不就還要花錢清理」、「下一個要拆還要自己掏腰包」、「不想白白給下一個租客使用」、「怕客人誤以為還有在營業啊」、「我以為恢復原狀是常識」、「有些是加盟店，總公司會要求你拆招牌」。

但留言中也有網友指出店面究竟是否要恢復原狀一般來說還是得看當初與房東的簽約內容，「其實租約上有規定啊，恢復原狀態，如果我是房東也會要求拆掉」、「看當初契約怎麼簽就怎麼做」、「房東會要你恢復原狀啦」、「有些合約裡面會寫要全數復原」、「若你有要拿回押金就會拆，不然就直接走人」。（編輯：楊智傑）