政院稱卡疫苗說法「很卡通」邱臣遠轟：政府無事不「卡」

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邱臣遠盤點陳時中自三月以來在疫苗採購案中的發言，例如3月時曾說 :「沒有看過32塊這種價格」、5月又稱 :「有人不希望台灣太高興」、6月再說 :「疫情期間已經看太多掮客買空賣空」、「現在就是買不到我敢這樣子講」，痛批中央一直以來把救命疫苗採購不力推給中共阻撓，推託價格過高，陳時中豈止是眼睛有業障，還有視人民性命為芻狗的魔障。
邱臣遠說，從總統蔡英文開始，在直播時未對逝去人民道歉，卻能推銷國產疫苗；sorry for 拜登過世的狗被美國人打臉，該say sorry to台灣人民；太魯閣號出軌事故已滿百日導致49死、超過200人傷，未見執政團隊負責愧疚；把企業捐贈疫苗搞成障礙賽還來攬功，這幾年重大災難都開募款帳號等民眾自救，讓他再轟：「原來是從上到下的官員都把災難片當成卡通片，所以對人民的痛苦和死亡才能無動於衷！」
截至12日國內新冠肺炎確診死亡數已達741人，疑似施打疫苗後死亡有379人，邱臣遠表示，這場戰役到目前傷亡慘重，花了上兆的防疫費用，還得經由民間企業出面出錢來救人民，舉凡外島設篩檢站、入境普篩、疫苗採購等，在CDC的劇本裡，無事不「卡」再被人民怒吼被迫「通」。
邱臣遠反酸，那些把疫苗採購搞成障礙賽的官員，「他們也辛苦了」，先前要卡，接下來還要大內宣，把永齡、台積電、慈濟對台灣的不捨，吹成自己的成功與政績，搶功搶得費力不說，這些疫苗跟他們沒關係，因為他們是第二類，早就打好打滿。
邱臣遠表示，回想去年東洋董事長林全曾感嘆BNT疫苗的採購「水太深」，水有多深，恐怕只有查了才知道，而民進黨執政團隊還在裝可愛演小美人魚，民眾早已看破手腳看穿這是噬人大白鯊的恐怖片。
新聞來源為Newtalk 新頭殼