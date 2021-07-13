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政院稱卡疫苗說法「很卡通」邱臣遠轟：政府無事不「卡」

▲政院稱卡疫苗說法「很卡通」邱臣遠轟：政府無事不「卡」 （圖／新頭殼）
▲政院稱卡疫苗說法「很卡通」邱臣遠轟：政府無事不「卡」 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-07-13 23:31:42

台積電、永齡基金會與上海復星製藥完成簽約，將採購1,000萬劑BNT疫苗捐給國人施打，引發外界質疑政府先前刻意讓疫苗採購卡關，行政院發言人羅秉成則認為這種說法很「卡通」。對此，民眾黨立委邱臣遠痛批中央一直以來把救命疫苗採購不力推給中共阻撓，質疑「什麼樣的心態會把災難當成卡通？」

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邱臣遠在臉書指出，羅秉成這句話揭露了重大秘密，「原來正在執政的民進黨政府是卡通團隊！」他表示，中央把攸關人命卡關疫苗推給「眼睛有業障」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說「從沒看過31美元的BNT報價」，否決去年東洋的議價。如今永齡基金會和台積電以一劑30美元價格買到千萬劑無償捐贈，陳時中竟回 :「我以前眼睛沒辦法看到現在的結果」。

邱臣遠盤點陳時中自三月以來在疫苗採購案中的發言，例如3月時曾說 :「沒有看過32塊這種價格」、5月又稱 :「有人不希望台灣太高興」、6月再說 :「疫情期間已經看太多掮客買空賣空」、「現在就是買不到我敢這樣子講」，痛批中央一直以來把救命疫苗採購不力推給中共阻撓，推託價格過高，陳時中豈止是眼睛有業障，還有視人民性命為芻狗的魔障。

邱臣遠說，從總統蔡英文開始，在直播時未對逝去人民道歉，卻能推銷國產疫苗；sorry for 拜登過世的狗被美國人打臉，該say sorry to台灣人民；太魯閣號出軌事故已滿百日導致49死、超過200人傷，未見執政團隊負責愧疚；把企業捐贈疫苗搞成障礙賽還來攬功，這幾年重大災難都開募款帳號等民眾自救，讓他再轟：「原來是從上到下的官員都把災難片當成卡通片，所以對人民的痛苦和死亡才能無動於衷！」

截至12日國內新冠肺炎確診死亡數已達741人，疑似施打疫苗後死亡有379人，邱臣遠表示，這場戰役到目前傷亡慘重，花了上兆的防疫費用，還得經由民間企業出面出錢來救人民，舉凡外島設篩檢站、入境普篩、疫苗採購等，在CDC的劇本裡，無事不「卡」再被人民怒吼被迫「通」。

邱臣遠反酸，那些把疫苗採購搞成障礙賽的官員，「他們也辛苦了」，先前要卡，接下來還要大內宣，把永齡、台積電、慈濟對台灣的不捨，吹成自己的成功與政績，搶功搶得費力不說，這些疫苗跟他們沒關係，因為他們是第二類，早就打好打滿。

邱臣遠表示，回想去年東洋董事長林全曾感嘆BNT疫苗的採購「水太深」，水有多深，恐怕只有查了才知道，而民進黨執政團隊還在裝可愛演小美人魚，民眾早已看破手腳看穿這是噬人大白鯊的恐怖片。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

邱臣遠臉書貼文。 圖 : 翻攝自臉書
邱臣遠臉書貼文。 圖 : 翻攝自臉書
 

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