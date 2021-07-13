「工作跟我，你選哪個？」鄧惠文教你了解另一半的需求！

我是廣告 請繼續往下閱讀
此類型的人較有安全感，通常按照自己的良知，來決定自己要怎麼做，不會過於受到別人喜怒哀樂影響，自己會覺得很安全，但並不表示不會對別人沒有感覺，而是在同情、同理別人時，也會記得自己做的事情，如果是對的話就可以堅持。
二、焦慮型依附
在成長過程中，被訓練成「不得不回應別人、不回應別人你就該死」，他們通常是比較非常沒有安全感的，因此比較難維持自己的空間，隨時都歡迎、隨時都準備被干擾，藉由此來引得關注；當自己的需求未被回應時，會採取比較激烈的方式，很渴望別人的關愛。
三、迴避型依附
總而言之就是「不要有人來找他最好」，此類型的人很害怕聽到別人的需求，一聽到別人的需求就好像天蹋下來一樣，這是焦慮型反彈過後的一種狀態，比較難對人流露出自己真實的情緒、交出自己的心，會刻意疏遠他人。
這幾個類型的形成跟童年的成長背景、教養人有關，焦慮型以及迴避型是屬於不安全依附，會擔心自己是否值得被別人關愛，而產生出來的。鄧醫師在直播中提到一個經典的問題：「工作跟我，你選哪個？」，當你發現另一半很在乎這個問題時，你可以去思考他是不是屬於不安全依附類型？
在很多人心中，工作跟私下的生活是兩不相干的事，但你要注意，在另一半心中會覺得，你因為工作對他們所產出的情緒，都是因為自己對你來說不及工作重要，因此會出現所有的反彈行為，來跟你抗爭。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。