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「工作跟我，你選哪個？」鄧惠文教你了解另一半的需求！

▲「工作跟我，你選哪個？」你的另一半，也很在乎這個問題嗎？鄧惠文教你用「依附理論」更了解另一半需求！（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）
▲「工作跟我，你選哪個？」你的另一半，也很在乎這個問題嗎？鄧惠文教你用「依附理論」更了解另一半需求！（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-07-13 19:12:04｜2021-07-13 19:13:09

上週《鄧一個人咖啡》播出的節目中，鄧惠文醫師針對大家在WFH時，跟主管、家人會碰到哪些相處問題做解析，在直播的最後，鄧醫師提到「依附理論」當中分成的幾種類型：

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一、安全型依附

此類型的人較有安全感，通常按照自己的良知，來決定自己要怎麼做，不會過於受到別人喜怒哀樂影響，自己會覺得很安全，但並不表示不會對別人沒有感覺，而是在同情、同理別人時，也會記得自己做的事情，如果是對的話就可以堅持。

二、焦慮型依附

在成長過程中，被訓練成「不得不回應別人、不回應別人你就該死」，他們通常是比較非常沒有安全感的，因此比較難維持自己的空間，隨時都歡迎、隨時都準備被干擾，藉由此來引得關注；當自己的需求未被回應時，會採取比較激烈的方式，很渴望別人的關愛。

▲鄧惠文鄧醫師提到「依附理論」當中分成的幾種類型。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）
▲鄧惠文鄧醫師提到「依附理論」當中分成的幾種類型。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）
三、迴避型依附

總而言之就是「不要有人來找他最好」，此類型的人很害怕聽到別人的需求，一聽到別人的需求就好像天蹋下來一樣，這是焦慮型反彈過後的一種狀態，比較難對人流露出自己真實的情緒、交出自己的心，會刻意疏遠他人。

這幾個類型的形成跟童年的成長背景、教養人有關，焦慮型以及迴避型是屬於不安全依附，會擔心自己是否值得被別人關愛，而產生出來的。鄧醫師在直播中提到一個經典的問題：「工作跟我，你選哪個？」，當你發現另一半很在乎這個問題時，你可以去思考他是不是屬於不安全依附類型？

在很多人心中，工作跟私下的生活是兩不相干的事，但你要注意，在另一半心中會覺得，你因為工作對他們所產出的情緒，都是因為自己對你來說不及工作重要，因此會出現所有的反彈行為，來跟你抗爭。

▲「工作跟我，你選哪個？」，當你發現另一半很在乎這個問題時，你可以去思考他是不是屬於不安全依附類型？（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）
▲「工作跟我，你選哪個？」，當你發現另一半很在乎這個問題時，你可以去思考他是不是屬於不安全依附類型？（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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