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北車「迷宮救星」鳥人退休！陪伴11年被撤下　民眾全不捨

▲陪伴通勤族11年的北車「鳥人」今（13）日傳出將被撤下，讓民眾十分不捨。（圖／翻攝台北當代藝術館臉書粉專）
▲陪伴通勤族11年的北車「鳥人」今（13）日傳出將被撤下，讓民眾十分不捨。（圖／翻攝台北當代藝術館臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 22:55:46｜2021-07-13 23:03:45

民眾經由台北車站前往京站和中山地下街時，總是會向外型特殊的藝術裝置「夢遊」鳥人多看幾眼，甚至有不少人害怕迷路，都會相約在此地標附近。然而，台北當代藝術館今（13）日無預警表示，陪伴民眾11年的鳥人將被撤下，瞬間引發網友不捨直呼「回憶又少一個了！」

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台北當代藝術館今日於臉書粉專上發文，表示「再見了，陪伴我們11年的鳥人！」透露它曾經是許多人在台北車站大迷宮的相約地標。台北當代藝術館解釋，該作品「夢遊」是在2010年時，由MoCA在推動街區藝術計畫過程中，邀請藝術家與捷運公司合作所設置的藝術作品之一。

▲陪伴民眾11年的鳥人將被撤下。（圖／翻攝台北當代藝術館臉書粉專）
▲陪伴民眾11年的鳥人將被撤下。（圖／翻攝台北當代藝術館臉書粉專）
台北當代藝術館指出，在它11歲的這一年，由於「台北大眾捷運股份有限公司地下街公共空間借用契約」合約到期，加上多年設置，作品及配件需整體維護，在徵詢藝術家同意後，它將於中山站地下街與台北車站交岔口正式畢業，並於清潔維修後歸還予藝術家。

面對鳥人被撤下，台北當代藝術館坦言「同仁們一面整理作品，也是萬般不捨，不論你是與它有一面之緣，或是難忘倩影，還是當年我們相約在鳥人...歡迎tag擁有共同回憶的朋友，一起與鳥人say goodbye！」

▲台北當代藝術館指出，站立11年的鳥人將被撤下。（圖／翻攝台北當代藝術館臉書粉專）
▲台北當代藝術館指出，站立11年的鳥人將被撤下。（圖／翻攝台北當代藝術館臉書粉專）
貼文曝光後，瞬間引來網友們紛紛不捨留言，「以後不能約在鳥人了QQ」、「嗚嗚每次去台北必經。鳥人掰掰」、「希望還有機會再次看到他出現在公眾場合～」、「站了11年，辛苦了」、「鳥人要被拆了！！回憶又少了一個」、「不…..我的鳥人….它是我北車迷宮的明燈啊」。（編輯：陳雅雲）

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