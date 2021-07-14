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影／與重病貓約定再相見　發現女兒身上竟有「相同胎記」

▲與離世愛貓約定再相見，不久後產下有相同印記的孩子。（圖／網友Jenna Chang授權提供） 
▲與離世愛貓約定再相見，不久後產下有相同印記的孩子。（圖／網友Jenna Chang授權提供） 

文/寵毛網

2021-07-14 22:00:00

人生必經生、離、死、別四階段，若心懷彼此，生與死是否不是絕對的天人永隔？當初網友Jenna Chang家的愛貓重病，張小姐與之約定必定得回來再當她女兒，貓咪離世半年後她懷孕，誕下的小朋友身上竟真有與牠一模一樣的「印記」。

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▲貓咪Gina在2週大就來到張小姐身邊。（圖／網友Jenna
▲貓咪Gina在2週大就來到張小姐身邊。（圖／網友Jenna Chang授權提供） 
▲一路相伴成長。（圖／網友Jenna
▲一路相伴成長。（圖／網友Jenna Chang授權提供） 
▲Gina背上有條長長的棕色印記。（圖／網友Jenna
▲Gina背上有條長長的棕色印記。（圖／網友Jenna Chang授權提供） 
網友Jenna Chang當初於網路上得知貓咪Gina的資訊，在約2個星期大時將牠帶回，而後伴其一生。Gina是一隻全身銀白、眼神充滿仙氣的貓咪，大大的雙眼彷彿會說話，張小姐憶起過往時就特別說到牠的眼睛，說牠小時候是漂亮的藍色瞳孔，長大漸漸變黃，很大、很漂亮。

▲生病後Gina眼神寫滿疲憊。（圖／網友Jenna
▲生病後Gina眼神寫滿疲憊。（圖／網友Jenna Chang授權提供） 
▲貓同伴守在Gina身邊。（圖／網友Jenna
▲貓同伴守在Gina身邊。（圖／網友Jenna Chang授權提供） 
而後Gina長大、變老了，在12歲新年期間，牠不願吃飯，體重一夕之間下降，而後就像駛離的火車無法挽回，最後在2020年2月腎衰竭離開。那時候張小姐跟Gina約定一定要再回來當女兒，最好留個記號讓她好辨認，留在不顯眼的地方就好，半年後張小姐懷孕，而女兒腿上正巧有與Gina背上相似的印記，彷彿在告訴她：「Gina有遵守約定，我回來了。」。

剛誕下寶寶時，張小姐老公便對她說孩子身上有記號，現今寶寶長大些，腿上的胎記以隨之變大，與Gina背上的記號對比，發現它們實在非常相似。網友們對這故事感到非常感動，紛紛留言說：「濃濃洋蔥味」、「看完會不自覺眼眶泛紅是正常嗎？」、「那個胎記跟貓的背胎記根本就一樣」、「好感動」，也有人一掃悲傷氛圍，搞笑回覆：「拿紅外線照地板，看會不會去追……XD」、「看她生氣時會不會對你哈氣」。（編輯：李惠婷） 

▲孩子腿上的印記是不是跟Gina背上的非常相似呢？（圖／網友Jenna
▲孩子腿上的印記是不是跟Gina背上的非常相似呢？（圖／網友Jenna Chang授權提供）
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