炒地瓜葉只會放蒜頭？內行多加「1物」：白飯一碗接一碗
往往我們在家下廚的時候，總會想來一道炒青菜，簡單好料理，成為不少家庭每晚的菜餚之一，但炒青菜由於比較沒什麼滋味，不少人都會加入蒜頭、辣椒等等製作。而近日，就有網友分享自己日常炒地瓜葉的成品，結果貼文釣出不少獨門作法，大讚直接就配好幾碗飯。
編輯中心/綜合報導
2021-07-14 12:05:05｜2021-07-14 12:21:25
原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「有沒有人也跟我一樣愛吃地瓜葉的？每次要煮地瓜葉只要炒蒜頭，再加一點點黑麻油，就超讚超香的」只見貼出的照片，烹飪技巧略是不錯，地瓜葉也沒有因為炒過而泛黑，看起來翠綠油亮，讓人食指大動。
貼文一出，網友紛紛回應「我都自種自吃，完全不受菜價影響」、「地瓜葉真的很好吃！葉菜很嫩」、「我比較喜歡川燙之後，再去沾蒜頭醬油」、「一個人就可以吃到一整盤」、「在外若有地瓜葉，通常都是必點的」、「這盤炒的好綠喔，我每次都有點黑黑的」、「不喜歡加麻油欸，炒蒜頭就很好吃了」。
不過，也有內行婆媽透露獨門作法「地瓜葉炒皮蛋，一吃回不去」、「炒皮蛋超好吃，我可以配好幾碗飯」、「加皮蛋香到爆又提味」、「皮蛋+1，要先爆香滾皮蛋再放地瓜葉，水可以用多一點，配飯超好吃」、「地瓜葉炒皮蛋，我家必煮」、「炒皮蛋真的可以試看看，吃了就上癮」。（編輯：張嘉哲）