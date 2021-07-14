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不畏疫情肆虐　台中這地方業績逆勢成長

▲台中市北屯崇德加盟店王曉婷店長。（圖／中信房屋提供）
▲台中市北屯崇德加盟店王曉婷店長。（圖／中信房屋提供）

財經中心／綜合報導

2021-07-14 17:00:00

疫情自5月中進入全台第三級警戒，全台房市暫時進入退燒時期，交易瞬間結凍，加上房屋新政上路，不少人暫時選擇觀望，尤其台中是房市熱區，其中更以「北屯區」，新屋、預售屋、中古屋供給源源不絕，開始有人趁機會找到便宜入手的機會；中信房屋統計旗下全台門市5月交易狀況，北屯區門市不畏嚴峻疫情下，業績再創新高，甚至還突破了中部業績歷史紀錄。

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目前台中人口最多且交易最熱絡的北屯區，除了機捷話題助推案多、7/1前房地合一稅的實行，預售屋買氣很熱絡的條件，中信房屋北屯崇德加盟店王曉婷店長，憑藉著長久以來經驗，不被固定思維綁住，而是有方法且有效的執行，在疫情前4月份業績突破千萬，5月份疫情爆發後，業績不降反升，以每月平均成交22件，打破以往歷史紀錄。

王曉婷表示，面對疫情，很多都認為房市會受到不小的影響，但做為房仲銷售的第一線，不能因為外界看壞市場而悲觀，反而更要花心思建立更穩固的系統，主管以身作則，先穩定團隊士氣，把所有環節緊緊相扣，讓團隊運作更加順暢。

王曉婷在疫情前已經「超前部署」要求所有人都一定要拍攝「實境看屋」影片，讓無法前往看屋的客戶，也能夠實際感受屋況；平日也會關懷提醒員工注意自身安全及做好保護措施；疫情爆發後更貼心的準備「防疫包」讓每位要出門前帶看的業務人員在嚴格的檢查後才能前往，到達現場後也會贈送客人口罩，貼心的舉動，也博得不少客戶的好評。

王曉婷表示，團隊的士氣必須要從日常開始，5月14日警戒升級並宣佈分流上班，但員工們依舊選擇進入公司做好一切的事務，疫情期間是很好的磨練，能夠清楚的看出公司的「軟實力」。做為店長看到團隊士氣不受疫情影響，員工的舉動令人感動。

不僅如此，「教育訓練」累積業務員的銷售經驗，員工之間的學習成長，更是王曉婷相當重視的一環。她說，光是教育訓練就超過 30個不同的系統，公司每天都有早會、視訊會議，會議中分享成功案例，員工們也會就案例進行演練，互相錄影、學習，到目前為止，影片已經不下上百部；另外公司從去（2020）年開始送口罩，至少超過5萬片，為的就是要給客戶及住戶貼心的感覺。

7月12開始全台進行「微解封」，除了陸續從透天別墅、華廈、土地都有成交案件，先前早已斡旋60多個案件也都還在進行中，王曉婷看好下半年度房市的交易會較以往來的更有熱度，這位在中信房屋待了超過30年的資深超級業務，不僅創下佳績更將房仲層次推升到不同的境界。

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