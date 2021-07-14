批發市場疫情危機解除？柯文哲：邏輯方式解決可寫教科書

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柯文哲說，當時先做快篩5000人，沒有陰性證明不准進場，再來1萬4000人疫苗打下去，等14天疫苗發揮作用期間，再做1萬1000人大規模PCR，這是第一次台北大規模PCR，要感謝台北榮總、亞東醫院、市立聯合醫院，這次撈一大堆出來，包括環南41例，再加上北農等則近50例，後來再一次篩檢案例就少掉。
柯文哲表示，這次給北市經驗，危機出現就用科學方法、戰略邏輯，「不管大家什麼說關門打狗，不好意思，應該叫口袋戰術。」柯文哲笑說，這以後可以寫教科書，用邏輯方式解決掉，不過聯合前進指揮所已經解散，這危機大概算是解除了。
針對新北市長侯友宜說微解封下週可能調整，北市會跟進嗎？柯文哲認為這波疫情要未來7天到10天內決定，但是每天有2個不明感染源出現，這2個要怎麼處理？用傳統疫調大概很困難，可能要用「電信足跡」，重覆過去經驗不會成功，既然每天2個，如果能更有效處理，在這禮拜徹底殲滅掉。柯文哲也說，下周的事、下周再煩惱，「等下周再來問我就可以了。」
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