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批發市場疫情危機解除？柯文哲：邏輯方式解決可寫教科書

▲台北市長柯文哲表示，中央與地方的聯合前進指揮所已經解散，所以批發市場危機算是解除。（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲表示，中央與地方的聯合前進指揮所已經解散，所以批發市場危機算是解除。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-14 18:20:32

北市批發市場日前爆發群聚感染危機，台北市長柯文哲今（14）日表示，中央與地方的聯合前進指揮所已經解散，所以危機算是解除，他還自豪說，用邏輯方式解決，未來可以寫進教科書。

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北市今日下午防疫記者會上，媒體詢問北農與環南市場危機是否解除？柯文哲表示，中央和北市聯合前進指揮所，7月4日中央已宣布解散，當時大概就判定可以解決，萬華批發市場案，雖然當時出現時候看起來好像很厲害，戰略戰術按科學處理，幾天後就控制下來。他指出，萬華案例跟苗栗電子廠不同，因為電子廠的移工是固定的，批發市場則相當複雜、流動性，又牽涉到全省每個縣市都來買賣，又跨縣市，在此上班但又根本不住這裡，跟苗栗電子廠的困難度差很多，所以第一次做快篩發現連造冊都無法做。

柯文哲說，當時先做快篩5000人，沒有陰性證明不准進場，再來1萬4000人疫苗打下去，等14天疫苗發揮作用期間，再做1萬1000人大規模PCR，這是第一次台北大規模PCR，要感謝台北榮總、亞東醫院、市立聯合醫院，這次撈一大堆出來，包括環南41例，再加上北農等則近50例，後來再一次篩檢案例就少掉。

柯文哲表示，這次給北市經驗，危機出現就用科學方法、戰略邏輯，「不管大家什麼說關門打狗，不好意思，應該叫口袋戰術。」柯文哲笑說，這以後可以寫教科書，用邏輯方式解決掉，不過聯合前進指揮所已經解散，這危機大概算是解除了。

針對新北市長侯友宜說微解封下週可能調整，北市會跟進嗎？柯文哲認為這波疫情要未來7天到10天內決定，但是每天有2個不明感染源出現，這2個要怎麼處理？用傳統疫調大概很困難，可能要用「電信足跡」，重覆過去經驗不會成功，既然每天2個，如果能更有效處理，在這禮拜徹底殲滅掉。柯文哲也說，下周的事、下周再煩惱，「等下周再來問我就可以了。」

▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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