高捷黃線綜規、環評雙雙過關　拚117年底完工通車

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高市副市長林欽榮表示，高雄捷運黃線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第3條地下捷運，並已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，預計於民國117年底完工通車。黃線可提供市民更優質的大眾捷運、強化公共運輸服務，擴大都會區路網服務範圍，同時再結構化高雄各中心區（CBD)之形成與再發展，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。
另一場次則是同日下午由行政院環境保護署召開環境影響評估審查委員會第399次會議，同樣是採視訊方式進行，審議高雄都會區大眾捷運系統黃線環境影響說明書。高雄市政府由副秘書長王啓川率領捷運工程局、環境保護局、交通局、文化局及工務局養工處參加，會中對於樹木移植的列管、二氧化氮空品的控制改善、鳥松濕地鳥類生態及水質的監測等議題，開發單位高雄市政府捷運工程局均承諾切實執行，會議結論通過環境影響評估審查。
王啓川表示，本案於環保署二次專案小組初審會議獲委員建議審核修正通過後，市府接續積極配合環保署環境影響評估審查委員會之意見修正，期間正逢COVID-19疫情影響而暫停，歷經月餘全國抗疫後疫情稍緩之際，環保署立即召開視訊審查委員會，結論審核通過。市府感謝諸位委員的提醒及建議，對於相關承諾事項，市府後續將以最大的努力就捷運黃線建設工程進行各項生態環境保護措施，施工期間將落實環評承諾事項，減輕施工對環境的影響。
捷運局長吳義隆表示，黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集之捷運路網，路線總長約22.91公里，設置23座車站，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。未來高雄將是全國第一個在都會區同時擁有空港、海港、高鐵、捷運跟輕軌的城市，使大高雄朝向便捷多元的大眾運具發展，後續將持續爭取中央各部會鼎力支持與協助，請行政院儘速核定本計畫。