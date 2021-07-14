印尼疫情嚴峻　外交部：援贈200台製氧機

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田中光致詞表示，疾病無國界，自疫情爆發以來，台灣一直密切關注包括印尼在內的東南亞國家疫情發展，並且樂願透過分享抗疫經驗及提供相關防疫物資等方式，與東協各國合作抗疫，印尼目前疫情相當嚴峻，外交部為此緊急調撥台灣生產的200台製氧機，已於12日順利運抵印尼雅加達機場，希望能緩解印尼氧氣儲存量不足的燃眉之急。
田中光強調，盼台灣與東南亞各國藉由密切互助合作，讓彼此的生活儘快恢復常態。
章溥帝致詞時，首先感謝台灣的關心及鼎力協助，並說明台灣援贈的200台製氧機將由印尼國家災防總署（BNPB）及衛生部妥善分配，交由各地有緊急需求的醫療院所使用，務必使台灣的善心嘉惠印尼人民。
另外，針對外交部協助印尼台商僑民等相關狀況，外交部發言人歐江安表示，由於印尼各地皆有台商染疫確診案例，駐印尼代表處除設置24小時急難救助專線作為當地台商僑民通報聯繫機制，也與印尼僑界、台商總會及各地台商分會合作，在印尼各區域設立「緊急抗疫中心」，透過社群媒體平台即時滙集印尼各地區疫情及醫療資訊，協助僑民和台商施打疫苗、推薦醫院、爭取病床、安排線上問診或醫生到府看診、提供醫療物資等資訊。
歐江安也指出，目前台灣印尼航線已暫停直飛班機，駐處除隨時蒐集轉機返國資訊並提供台商僑民參考外，透過印尼僑界協調，已安排印尼巴澤航空（BatikAir）規劃28日以包機方式運載旅居印尼的僑民返回台灣，駐處屆時將提供必要協助。（編輯：林興盟）1100714