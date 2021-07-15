特企／耗資千萬科技打造！蓓朵娜全新「婚紗面膜」

蓓朵娜年度重磅新品「HA超導時光科技面膜」隆重推出，話題性十足，又被稱為「婚紗面膜」一上市就爆賣。這片面膜耗資千萬科技打造！比精品還奢華！





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蓓朵娜年度重磅新品「HA超導時光科技面膜」隆重推出，這是一款用科技打造的面膜，研發費用斥資超過千萬元，蓓朵娜全新推出獨特革命性科技布膜，運用「奈米紡嵌科技」將玻尿酸保濕精華完美織入高密度面膜纖維，製成高科技的「玻尿酸科技凝膜」，能高量乘載與吸附精華成分，並有效釋放至肌膚吸收，將面膜功效達到極致，以科技突破面膜極限。不只能將30天的保養精華濃縮在20分鐘讓肌膚吸收，一次補起保養破口，更直接將保養再升級，讓你重新拾回奢華保養時光！





因「玻尿酸科技凝膜」極其珍貴，因此需用特殊網紗作為支撐。內層優雅的網紗設計，猶如新娘的面紗，亦稱為「婚紗面膜」。





大家都知道婚禮時，為了讓肌膚保持最完美的狀態，所有新娘幾乎都會使用安瓶。





蓓朵娜「婚紗面膜」精華液足足有35ml，比起市售的面膜增量了40%！敷完1片等同於使用5瓶玻尿酸精華安瓶，有效達到舒緩、保濕、潤澤、修護等功效，使肌膚緊緻、透亮，呈現彈潤細緻的年輕光采，讓肌膚停留在最美的時光。





更特別的是從撕開、取出到敷到臉上的過程中，完全不會滴滴答答，所有精華都完整被「玻尿酸科技凝膜」吸收，並且完整地釋放給每吋肌膚。敷面膜的過程更是如同頂級SPA般的滿分享，不只面膜觸感柔軟細緻，而且非常服貼，還能感受肌膚好像喝飽水的大滿足！





很多面膜剛敷完都會有立即變亮和澎潤的效果，但過了一陣子立刻消失。敷完「婚紗面膜」後直到隔天，都還能感覺到敷完後的效果很明顯！使用者紛紛表示「我從沒想過一片面膜的效果竟然可以維持這麼久，敷完之後到隔天依然彈潤透亮。」





所有保養程序當中，最快速有效補足多日偷懶未保養的缺口，非「面膜」這個步驟莫屬！蓓朵娜「婚紗面膜」擁有卓越的保濕修護效果，可於日常、急救保養或醫美術後使用，絕對是你不可或缺的必備保養單品！



