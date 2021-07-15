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潛藏確診難抓！柯文哲：現在還要像忍者龜去下水道抓病毒

▲台北市長柯文哲15日表示，現階段台北市潛藏確診案例難抓，還得學「忍者龜」到下水道檢測病毒反應。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲15日表示，現階段台北市潛藏確診案例難抓，還得學「忍者龜」到下水道檢測病毒反應。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-15 16:55:07

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，台北市也進入最後「清零」階段。市長柯文哲今（15）日在北市防疫記者會上表示，台北市目前平均篩檢1000人才抓到1人，抓到難度越來越高，現在一旦有確診者好像在辦案，還要找電信足跡、調監視器，甚至找到熱區，「還要跟忍者龜一樣，要去下水道系統找有沒有病毒。」

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防疫指揮中心今日中午公布確診數字，國內今天新增14例本土確診，其中台北市佔9例，仍是全台最多。柯文哲在防疫記者會上表示，連續4天下來台北市確診樹都是9個或10個，確診數降低的情況遇到瓶頸，必須要想想要怎麼處理 。

柯文哲表示，目前平均篩檢1000個人才抓到1個，難度越來越高，現在一旦有確診者，還要調監視器看該名確診案例去過哪裡，「好像在辦案，還要找電信足跡。」柯文哲說，擔心確診案例會隱匿足跡，還得去檢查他講的話可不可靠，就像「去過阿公店人，也不會跟你講說他去過」，所以要用電信足跡重複確認，看足跡有沒有吻合。

柯文哲直言，透過Google map上統計，找到台北市內的熱區後，「還跟忍者龜一樣，還去下水道系統檢測病毒RNA，看有沒有反應。」柯文哲說，透過很多方法才能把1、2個潛伏的感染者找出來，「我們花很多力氣讓數字壓在10個以下」。

▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發累計確診14075例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發累計確診14075例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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