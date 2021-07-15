羽球／王子維期待再戰安賽龍　教練：對手穩定且進攻凶狠

東京奧運即將開打，本屆中華羽球隊被視為有奪牌的能力，而男單二把手王子維更被認為是「黑馬」，有機會打出讓人驚奇的成績。在今日的媒體日上，他和執教團隊也表示會把當前目標放在和丹麥好手安賽龍(Viktor Axelsen)交手上。

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如果王子維成功闖過小組賽，那他將會碰上目前世界排名第2的安賽龍，兩人生涯有過兩次交手，後者取得全勝，但其實比賽內容打得很接近，他並非沒有機會取勝。

對此王子維表示自己本來就想和安賽龍交手了，只可惜在今年的泰國賽時沒能對上。這次奧運自己和教練團目前的目標就是先爭取小組賽出線，並希望能和後者交手。

在2019年1月欒勁接受邀重新返台，擔任王子維的專任教練，兩人搭配至今效果不錯。王子維認為教練帶給自己一些新思維，以前可能在打法上比較單調、偏純進攻，而在接受執教後，確實會有一些多元的變化。

而對於安賽龍這位選手，欒勁觀察後認為「他在這幾年比賽表現很穩定，球技也很成熟，他的特點是進攻凶狠、人高馬大，要擊敗這樣的選手要找到他的空檔，不是太容易。但我們會通過對過去比賽的了解以及影片來制定打法和戰術。」

這次的奧運羽球場館是東京的武藏野森林綜合體育館，曾經做為2018年日本公開賽的主場地，王子維也有在這裡打過比賽。欒勁認為這個場地確實比較大，球速也比較慢，「這種東西大家都是一樣的，日本可能享有一些主場優勢，而我們就是靠過去的經驗去制定比賽策略。最近團隊也有在測試比賽用球，確實相比來說是慢一點，所以在球路和打法上需要做一些調整。」