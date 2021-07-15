台灣一堆人「職業世襲」？網吐真心話：還是靠爸媽最實在
每逢暑假畢業季就是許多社會新鮮人努力求職的時候，照理說職涯規劃端看個人如何選擇，但就有網友指出，發現身邊許多例子都是「醫生的小孩長大當醫生，老師的小孩長大當老師，小吃店的小孩長大接掌生意」，不禁好奇詢問，「台灣現在職業世襲的情形是不是很普遍？」問題一出引發熱議，就有網友直言「繞了一圈還是靠爸媽比較實在！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 18:32:46
有網友在PTT發文，詢問大家「會覺得台灣的社會，在職業上的世襲情形很多嗎？」原PO以身邊朋友舉例，朋友大學念電機系，也短暫當過一段時間工程師，但最後還是繼承家業，回家經營鵝肉小吃店。另外有位朋友，從小就喜歡畫畫也很有美術天份，但因為爸媽都是老師，最後選擇去當國小的社會科老師。
醫師的小孩長大也當醫師的例子就更普遍，讓原PO不禁好奇，似乎「職業世襲的情形還蠻多的」，並指出會不會是父母覺得「其他工作沒有他們的工作好，希望自己的孩子也能繼續做這個不錯的工作呢？」最後詢問網友，「身邊有這種情形嗎？多嗎？」
文章發佈後登時獲得許多鄉民共鳴，大家身邊都有看過類似例子。紛紛在底下留言回覆說，「好賺的職業會叫小孩繼續賺啊」、「政二代星二代比起一般人有優勢」、「運動員也很多這種這種例子」、「你怎麼不想是小孩繞了一圈，還是靠爸媽比較實在？爸媽路都幫你鋪好，只要接班就好」、「從小耳濡目染」、「你都有先天資源了，除非真的很沒興趣不然幹嘛硬要走難走的路」、「正常啊，這個就是教育講的階級複製」、「縣市議員，很多都變家族世襲，還打著一人當選全家服務」。（編輯：倪浩軒）