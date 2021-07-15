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分手禮物全歸還！前任偷塞「磚塊＋1元」　網揪劈腿暗示

▲有網友和女友分手後，對方將以前的禮物全歸還，裡面卻多了「磚塊跟1元」，讓他十分困惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友和女友分手後，對方將以前的禮物全歸還，裡面卻多了「磚塊跟1元」，讓他十分困惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 19:26:23

情侶在交往期間都會送對方禮物、卡片，但如果兩人分手了，便會主動把禮物退還。近日，就有網友指出，女友和他分手後，將所有他送的禮物都歸還，但其中卻多了「磚塊跟1元」，這讓他好奇想問「這代表什麼意思？」貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆料公社APP–匿名館》表示，自己跟女友分手了，之後看到對方把交往期間的禮物退回，並請搬家公司處理私人物品，兩人也正式結束關係，但他發現退還的禮物中，卻多了一枚1元硬幣和一個小磚塊，讓他看了相當困惑，忍不住問「這到底什麼意思？是在駡我撿角（沒有用、無能之人）嗎？」

▲網友們認為，磚塊跟1元可能是暗示「專（磚）一」。（示意圖／翻攝自《unsplash》
▲網友們認為，磚塊跟1元可能是暗示「專（磚）一」。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
貼文曝光後，網友也紛紛推測，「一元復始，萬象更新」、「一元搥搥（台語，意指傻呼呼、不知變通）」、「一元復始萬象更新的意思，希望你振作起來繼續欺騙下一個女孩，加油」、「姻緣（1元）買斷所有愛恨情仇，若再勾勾纏，磚塊伺候」、「她的意思是叫你去撿角」，但也有人猜測，可能只是不小心掉進去的。

另外，也有不少人認為，「專（磚）一，反諷你對愛情不專一」、「你是不是偷吃被抓」、「感覺是專一，你是不是劈腿？」、「把你缺的專一給你」、「把你當初說的專一還給你」、「希望你以後可以專一一點」。（編輯：許智超）

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