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阿根廷病歿數破10萬全國降半旗哀悼　加速疫苗接種

▲阿根廷至14日COVID-19死亡人數已破10萬人，是南美洲每百萬居民死亡率第3高國家。阿根廷總統府15日宣布全國降半旗哀悼5天。（圖／美聯蛇／達志影像）
▲阿根廷至14日COVID-19死亡人數已破10萬人，是南美洲每百萬居民死亡率第3高國家。阿根廷總統府15日宣布全國降半旗哀悼5天。（圖／美聯蛇／達志影像）

中央社

2021-07-16 09:22:26

（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯15日專電）阿根廷至14日COVID-19死亡人數已破10萬人，是南美洲每百萬居民死亡率第3高國家。阿根廷總統府15日宣布全國降半旗哀悼5天。

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去年4月，總統費南德茲（Alberto Fernandez）說：「寧願多10%的窮人，也不願10萬人死亡。」因此開啟阿根廷長達近一年的封城紀錄。經過近一年半，阿根廷仍深受疫情影響，經濟發展惡化。

根據阿根廷國家統計局（INDEC）數據指出, 貧窮率至2020年下半年已攀升達42%。阿根廷國家衛生署數據，至7月14日有10萬250人因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）逝世。

費南德茲說：「死亡傷害了我們所有人，除了殺手，沒有人會慶祝死亡，我們不會，阿根廷人也不會。我只希望這一切，那麼多的痛苦和苦難不要白費。」

號角報（CLARIN）提到，阿根廷目前確診死亡數全球排名第13名，與其他國家相比，阿根廷每百萬居民死亡率在南美洲排名第3，前兩名現為秘魯和巴西。

日前費南德茲於活動演講時說，9月阿根廷應能完成全體施打COVID-19疫苗計畫，18歲以上全民完成兩劑接種。他認為完成施打疫苗後，人民即使感染，政府也能更完善地處理疫情問題。

7月初，阿根廷政府修改疫情緊急行政命令的進口疫苗監管條件，使美國可透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）捐贈輝瑞、莫德納疫苗，順利在阿根廷境內使用。

阿根廷衛生署7月初發布，該國60%成年人口迄今已接種至少一劑疫苗，目前主要以俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）、中國國藥疫苗（Sinopharm），以及阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗為全民施打。費南德茲說，希望能在年底迎接美好的春天和夏天（編輯：陳惠珍）1100716

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