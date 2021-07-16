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披薩「後邊餅皮」會吃嗎？過來人分析2真相：挑對超級香

▲披薩「後邊餅皮」會吃嗎？過來人分析2真相。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲披薩「後邊餅皮」會吃嗎？過來人分析2真相。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-16 09:53:08｜2021-07-16 10:05:53

每次與朋友聚會、慶生時，不少人都會叫披薩來吃，餅皮搭配多種配料再加上咬了會牽絲的起司，讓人忍不住一片接一片，但近日卻有網友在網路上表示疑惑「披薩的『後邊餅皮』會吃嗎？」沒想到就有過來人分析了2點真相，直言「挑對超級香」，引起熱議。

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▲網友們紛紛留言表示，只有「芝心」和「脆皮」才會選擇吃掉沒有配料的後邊餅皮。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲網友們紛紛留言表示，只有「芝心」和「脆皮」才會選擇吃掉沒有配料的後邊餅皮。（示意圖／翻攝自pixabay）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「請問大家吃披薩會吃後面的餅皮嗎？」的文章表示，「為了慶祝微解封，我訂了披薩在家吃，吃完後跟朋友打遊戲，打到一半我朋友說他都沒在吃披薩後面那塊乾到要命的皮，請問一下大家，吃披薩都不吃後面的皮嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示，只有「芝心」和「脆皮」才會選擇吃掉沒有配料的後邊餅皮，「吃阿，不吃買什麼披薩」、「如果是脆皮，我會吃」、「芝心我會吃」、「芝心好吃」、「芝心會啊，不吃那個怎麼會飽」、「有芝心才吃」、「點芝心啊，好吃，越嚼越香」、「裡面有芝心才吃，要挑對就超級香」、「點脆皮的比較好吃吧」。（編輯：王柏文）

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