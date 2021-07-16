冷氣「自動關機」被熱醒！達人出手解救：電扇加裝一小物
近期台灣天氣炎熱，民眾為了涼爽都會打開冷氣享受，不過如何開冷氣時更能感到涼快、省電，一直以來都是網路上熱議的話題。不過，就有一名人妻表示，時常開冷氣設定到凌晨自動關機，但關機後電風扇若沒有自動打開，總是會被熱醒。困擾曝光後，隨即就有行家分享解方。
編輯中心/綜合報導
2021-07-16 10:39:45｜2021-07-16 11:42:54
原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示雖然現在天氣很熱，但自家冷氣都會設定到凌晨自動關機，「關機後電風扇如果沒有自動打開就會被熱醒，如果開冷氣又加電風扇，怕小孩會感冒，因為他們都會踢被子」。這也讓她好奇詢問，「想請問大家有推薦平價又好用，且可以設定自動開機的電風扇嗎？謝謝」。
然而問題曝光後，瞬間引來不少人留言，「不太懂為什麼要冷氣關掉才啟動電風扇，電扇電費又沒多少錢XD」、「從來沒在關的，我是說我的電風扇，凌晨房間溫度32度的路過」、「傻傻的，變頻冷氣還要把自己熱醒？」、「我以前也都設定吹幾小時就關，現在無法了！回不去了」、「電風扇從一開始就打開，沒這困擾阿」、「電風扇不用關啊，固定吹腳就好，重點是冷氣定時」。
其中行家們也紛紛建議電風扇可加裝定時器，「你只需要一個定時器，一台機械式按鍵的電風扇。」、「買個定時開關就好了啊」、「電扇如果是傳統按鍵式的，買個定時插座就好了」、「定時器買一個」。
事實上，台電曾於臉書粉專《電力粉絲團》上分享「冷氣怎麼吹才比較省」的5大撇步，一、溫度設定26~28度+開電風扇：幫助室內空氣循環加速降溫；二、冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%；三、洗濾網，積太多灰塵會讓冷房效果降低；四、關好窗、進出隨手關門，避免冷氣外流；五、長時間吹冷氣，可改用變頻且能源效率1級冷氣。（編輯：陳雅雲）