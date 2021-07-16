「冷凍水餃」怎麼煮？內行人抖出致命重點：下鍋時機要對
水餃方便料理，口味多變又具有飽足感，尤其現在防疫期間，不少人都會到賣場購買水餃來囤放，只要肚子餓，下鍋幾分鐘就可以馬上吃，非常便利。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『冷凍水餃』怎麼煮？」沒想到就有內行人抖出致命的重點，直言「下鍋時機要對」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-16 14:27:03
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「冷凍水餃怎麼煮啊？」的文章表示，「我看水滾就下，煮到浮起來，撈一顆剪開確定肉熟，今天同事說，這樣太浪費瓦斯，冷水下，邊煮邊輕撥水餃防沾黏，煮滾後筷子輕鬆戳進去，就關火悶5到10分，下次來試看看，冷凍水餃怎麼煮？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「冷水丟下去煮滾3-5分鐘收工」、「滾了，加一小碗水，再滾了，加一小碗水，滾了就撈」、「水滾，下水餃滾+1，碗水再滾再+1碗，起鍋」、「冷凍水餃根本不用那麼麻煩，水滾了丟下」、「水餃都馬浮起來就能吃了」、「冷凍水餃能直接冷水下」、「滾水下，煮到皮膨脹就好了」、「冷凍冷水下，現包滾水下，下鍋時機要對」。
更有內行人說「現包水餃，滾水下；冷凍水餃，冷水下」才是重點，更直言「要邊加熱邊攪拌，避免沾黏然後破掉，煮到一定程度之後就能放著等水滾，要不滾久一點，要不滾了加一碗冷水就能吃了，我過去也是用滾水煮冷凍水餃，後來發現冷水直接煮更快，就都用冷水煮了」。（編輯：王柏文）