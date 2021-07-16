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中國要氣死了？日本釋出四國聯合軍演「全簡體中文」影片

▲日本、英國、美國、荷蘭在7月11日至12日進行反海盜聯合訓練。（圖／翻攝自海上自衛隊自衛艦隊推特）
▲日本、英國、美國、荷蘭在7月11日至12日進行反海盜聯合訓練。（圖／翻攝自海上自衛隊自衛艦隊推特）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-16 14:39:16｜2021-07-16 14:39:33

日本防衛省統合幕僚監部近日在推特上公布一支影片，內容講述將與盟友深化軍事關係。這支影片吸引上萬人觀看，更被瘋狂轉傳，原因是這支影片不論是貼文介紹，還是影片內容，全都使用簡體中文。不少網友看了紛紛讚好，直呼「是對中國發出警告」、

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日本防衛省統合幕僚監部15日在推特上表示「英國在今年發佈的戰略方針裡，提到了『向印太地區傾斜』，其航母打擊群正在前往印度太平洋地區。自衛隊真心歡迎此次派遣，並且利用各種機會積極展現訓練、防務合作與交流！」並且製作了一支影片，展示7月上旬的舉行的訓練內容。不過不論是篇貼文，還是訓練影片，全都不是使用日文製作撰寫，而是用簡體中文。

釋出的影片顯示，「日英第一章：歡迎派遣英國航艦打擊群」，指出英國伊莉莎白女王號航艦為首的打擊群5月下旬從英國出發，前往印太地區，並提及印太地區的重要性。

日本防衛省統合幕僚長山崎幸二在影片中表示真心歡迎英國來訪，指出英國已經表明了加強參與印太地區活動的意願，日本也會積極利用各種機會進行交流，深化日英關係。

影片中提到，日本、英國、美國、荷蘭已經在7月11日至12日進行反海盜聯合訓練。日方認為，應對全球性問題必須與盟國密切合作，透過訓練加強協作能力具有極大意義。影片的最後也秀出了4國國旗，還用簡體中文寫道「與志同道合的國家一起」。

▲日本防衛省統合幕僚監部用簡體中文製作影片，講述將與盟友深化軍事關係。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部推特）
▲日本防衛省統合幕僚監部用簡體中文製作影片，講述將與盟友深化軍事關係。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部推特）
 

許多網友看到這段影片之後，紛紛表示「這是針對中國許多蠻橫行徑的警告」、「這是在向台灣傳遞訊息同時牽制中國嗎？」，還有人直言「就是要給中國看的，還怕中國看不懂，好心幫他們用簡體中文翻譯」、「用簡體字強化溝通，讓小粉紅不要誤判」，也有網友認為「中國又要七竅生煙了，這支影片傷害性不高，侮辱性極強啊」。

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