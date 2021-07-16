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影／疫情時期教學甘苦談　正妹老師曝遠距上課的幕後故事

▲疫情時期，遠距教學讓老師們授課的難度上升不少。(圖／萱萱Time授權)
▲疫情時期，遠距教學讓老師們授課的難度上升不少。(圖／萱萱Time授權)

影像中心/綜合報導

2021-07-16 19:10:40

疫情時期，許多學校的教學模式都改成遠距上課，也讓老師們的備課難度上升不少，YouTube頻道「萱萱Time」分享在遠距上課時所發生的奇妙事件，另外也透漏老師們在疫情時期，授課準備的極大轉變。

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萱萱提及在疫情情況下，遠距教學與普通的實體教學差異極大，過去實體上課時老師們可以利用經驗，有效地控制教學時小朋友該注意的事項，但是當轉換成遠距教學，不論是排課、課綱、甚至管理小朋友上課注意力的效果都明顯大打折扣，也讓許多老師們頭痛不已，因為遠距上課影響，上課使用的教學器材改以電腦和簡報，與原本使用既有的教材不同，也令萱萱笑稱：「疫情時期老師們的電腦能力應該提升不少」

▲長期使用電腦，也有不少老師眼睛出現飛蚊症的問題
▲長期使用電腦，也有不少老師眼睛出現飛蚊症的問題。(圖／萱萱Time授權)
另外因為孩子們都居家上課，也有不少家長們會反應上課時間無法配合，或是家中孩子要輪流使用視訊器材，讓老師的排課時間必須重新調整，又或是家長忘記孩子的上課時間，必須由老師逐一通知，也令老師們的工作更加困難。

▲因為許多因素，老師們與家長必須持續的花時間溝通，孩子們的上課調整，另老師們的工作更加辛苦
▲因為許多因素，老師們與家長必須持續的花時間溝通孩子們的課程調整，令老師們的工作更加辛苦。(圖／萱萱Time授權)
雖然疫情變化下，老師們的工作加重，但是萱萱也說，在這時期其實各行各業都十分辛苦不是只有老師，也希望疫情早日過去，期待回歸正常上學與學生們碰面的一天。(影音編輯：張鈞瑞)

▶感謝授權：萱萱Time

原始影片：https://youtu.be/S82kpvFWTeU

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