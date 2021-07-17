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早餐店「隱藏點法」爆紅！一喊出老饕也震驚：內行才會吃

▲早餐店販售的餐點百百種，但你知道你常點的吐司，應該怎麼點才內行嗎？ （示意圖／翻攝自 Unsplash ）
▲早餐店販售的餐點百百種，但你知道你常點的吐司，應該怎麼點才內行嗎？ （示意圖／翻攝自 Unsplash ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 10:35:50｜2021-07-17 10:35:55

台灣美食享譽國際，除了晚間夜市文化之外，早上的早餐店選擇也非常多元，最常被點到的就是「漢堡」、「蛋餅」以及「吐司」類，近日，Youtuber見習網美小吳就嘗試早餐店的幾種「隱藏點法」，引發網友熱烈討論，不少人直呼「真的這樣吃才內行」。

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見習網美小吳日前上新片表示，最近又開始有不少人在討論「早餐店的隱藏點法」，其最主要的菜色就是鹹甜混合，但這一般來說，比較常見於美式餐廳的「花生醬+漢堡」，現在也要來試看看台式早餐店，混起來是否會好吃。小吳也表示「自己真的從來沒試過」。

▲小吳團隊試吃巧克力吐司+蛋。（圖/見習網美小吳YT）
▲小吳團隊試吃巧克力吐司+蛋。（圖/見習網美小吳YT）
而他們也陸續試吃幾樣，包括「巧克力吐司+蛋」、「巧克力吐司+蛋+薯餅」、「草莓吐司+肉鬆+花生醬」、「花生吐司+薯餅+培根」、「起司蛋+草莓吐司」以及「蘿蔔糕+蛋餅」，前幾樣吐司系列試吃，多數人表示「巧克力跟蛋完全不搭，沒有達到加分的效果；而只要碰到有草莓口味的吐司則被全部人吐槽到不行，卡特也直言「某次看到朋友去早餐店點草莓吐司+肉鬆+花生醬，想說到底是什麼東西！」

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▲草莓口味的吐司夾鹹食，讓小吳團隊接受不了。（圖/見習網美小吳YT）
試吃到最後「蘿蔔糕+蛋餅」，獲得所有人一致好評，大讚口感非常像薯泥蛋餅。影片曝光後，吸引不少網友留言「這種組合真的是進早餐店喊出來，全部人都會看你」、「草莓吐司+蛋超好吃」、「台南有巧克力卡啦雞蛋吐司，超猛」、「巧克力吐司+蛋要再加卡啦雞啦」、「吃過草莓醬+蛋+起司的碳烤吐司超好吃」、「草莓吐司+蛋不至於難吃啦，我吃好幾次」、「真心推薦巧克力卡啦雞蛋吐司，真的好吃」、「南女熱食部巧克力卡啦雞最高！不接受反駁！」、「蘿蔔糕+蛋餅就是早餐店叫做三合一喔！超好吃」。（編輯：張嘉哲）

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