炒菜最強配料是蒜頭？女丟「1神物」才起鍋：煮湯也變鮮
往往我們在家下廚的時候，總會想來一道炒青菜，簡單好料理，成為不少家庭每晚的菜餚之一，但炒青菜由於比較沒什麼滋味，不少人都會加入蒜頭、辣椒等等來製作。而近日，就有網友分享自己不管做哪道菜，都會加入「1配料」，貼文一出引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-07-17 12:31:31
原PO在「家常菜」貼文指出「有沒有人跟我一樣超愛吃蔥，每一道料理都愛加蔥，而且我不敢吃長條蔥，就會切得像這樣小小的，加到料理再起鍋，顏色不僅美還很香，每次去市場都直接拿最大把的那種」只見貼出的照片，青蔥已經被切成小小一段，不論是拿來做什麼料理，都非常適合。
貼文一出，網友紛紛回應「不能理解不敢吃蔥的人，我也是炒菜都要丟蔥」、「可以做成燒臘店的油蔥酥更好吃」、「我也愛吃蔥...火鍋一定要加很多蔥」、「蔥真的完勝蒜頭，炒菜、肉一定要加」、「我喜歡蔥到不管炒菜或者煮熱湯都會加」、「喜歡滿滿的蔥在任何食物上，煮湯也很鮮」、「我燉雞湯也會放蔥，超好喝」、「蔥>蒜頭>辣椒是真的」。
而也有網友分享蔥的保存方式「先把買回來的蔥洗乾淨把泥土黃段都處理好之後，拿出篩子把蔥放在上面披開，可以吹電風扇也可以放著自然乾，把晾好的蔥拿家裡有切蔥機器的或是手工切的也可以，把蔥切成一段一段的，這時候一定還是會出水，再拿出篩子再把蔥段放在上面攤開，把攤開來的蔥段撥出一個洞方便通風，在繼續晾乾還是吹電風也可以，蔥段乾了以後可以拿半斤帶裝起來放在冷藏室，冰起來方便下一次可以使用」。（編輯：張嘉哲）