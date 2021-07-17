印尼連3天日增逾5.4萬　超越印度成亞洲疫情熱區

先前成為亞洲新冠肺炎（COVID-19）疫情熱區的印度，近來疫情有趨緩跡象，但是位於東南亞的印尼疫情卻不樂觀，16日通報新增確診5萬4000例，並有1025例死亡案例，創下新高紀錄，更取代印度，成為亞洲疫情最嚴重的國家。





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印尼16日新增確診5萬4000例，已經連續3天超過5萬4千例，病歿人數新增1025例，不但是7日後第3度破千，更創下單日死亡新高紀錄。目前印尼累計確診約278萬例，累計死亡人數突破7萬1000人。逾50萬人在治療或隔離當中，疑似案例約22萬6000人。





根據《CNN》報導指出，擁有2.7億人口的印尼，為全球人口第四多的國家，但自6月中旬新冠肺炎疫情不斷升溫，12日、13日連續兩天新增4萬例之後，14日新增確診5萬44517例，寫下疫情新高。近來每日新增確診更屢屢超過印度，成為亞洲疫情大流行的新震央。





但部分人士憂心，由於許多人來不及篩檢，實際感染人數可能比檯面數字還要來得更多。根據10日調查顯示，光是印尼首都雅加達1060萬名居民中，就有超過半數人確診感染。





專家指出目前印尼沒有執行嚴格的封鎖措施，也沒有針對確診者的足跡與接觸對象追蹤的疫調系統投入足夠投資與開發。印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）坦言，當局並沒有想到病毒會傳播的如此快速。有官員憂心，越來越多確診者需要住院治療，醫院恐怕難以負荷，尤其Delta變種病毒更具傳染力。





印尼國營安塔拉新聞社（Antara News）報導，印尼12萬張病床已經使用9萬張，氧氣價格也在6月下旬飆升，更有部分醫院現在已經沒有氧氣可用。





▲專家指出目前印尼沒有嚴格的封鎖措施，也沒有足夠確實的疫調系統，若現有防疫措施無效，單日新增確診恐飆高至40萬例。（圖／美聯社／達志影像）

流行病學家杜里奧諾（Pandu Riono）指出，印尼遭遇Delta變種病毒襲擊，但防疫限制措施卻遠遠不夠，預估整個7月疫情都會持續延燒。澳洲格里菲斯大學（Griffith University）環境與公衛中心教授布迪曼（Dicky Budiman）則指，這一波疫情可能會在7月下旬或8月初達到高峰，每日新增確診數恐達到20萬例，但若是現有防疫措施無效，單日新增確診恐飆高到40萬例。





印尼政府目前全力為民眾施打疫苗，《CNN》報導指出，13日將有350萬劑AZ疫苗透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）送抵印尼，目前印尼已經透過COVAX取得逾1400萬劑疫苗。但印尼僅有5.5%人接種疫苗。印尼衛生部數據顯示，在雅加達約有200萬人已經接種2劑疫苗，佔首都人口18%。儘管印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，政府有必要保證疫苗公平分配，但是全國各地的疫苗供應仍存在極大差距。



