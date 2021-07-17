為什麼保齡球越來越少人打？老闆曝「殘酷真相」：收光光
保齡球館曾經在台灣風行一時，是許多年輕人相約聚會的好去處，街頭巷尾都能看到保齡球館身影，不過如今已不復昔日榮景。就有網友好奇詢問，「為什麼保齡球越來越少人打？」感慨現在找不到純保齡球館了，貼文一出立即引發熱議，更釣出曾經營保齡球館的過來人現身說法。
編輯中心/綜合報導
2021-07-17 12:43:32
有網友在臉書社團《爆廢公社2館》發文，詢問大家「為什麼保齡球越來越少人打？」原PO指出現在保齡球館真的很少，從曾經的球道一道難求到現在越來越冷清，不少球館也都改成綜合休閒館，「保齡球再也不是主力業務，現在找不到純保齡球館了。」原PO最後不禁感嘆，「以後台灣的保齡球會不會有劃下句點的那天？」
保齡球的回憶掀起許多網友共鳴，紛紛留言回覆說「時代的眼淚」、「學生時候很愛打保齡球，有音樂聽，有冷氣能吹，打球的人也不算複雜」、「最風光的時刻記得電視都有在轉播比賽」。
更有家族曾經營保齡球館的過來人分享經驗，「莫約近三十年前，是最輝煌的開始，在高屏一局約八十元左右（熱門時段）租鞋是二十元，一個服務小姐顧兩個球道（幫顧客按開局，拿吃喝之類），一個球館有四十個球道算是比較大型，每個月純獲利至少都有三十萬以上。但之後球館越開越多，市場很快就飽和，聰明的會早點收手，記得從開始到最後，不到十年球館就都收光光，還賠錢。以上是我家族的故事」、「我以前做過保齡球館，真的是從風光看著它沒落，一間一間倒」。
而保齡球為何沒落，網友則多數認為是因為「現在年輕人比較風靡手遊或線上遊戲，少有喜歡玩這些的」、「現在都玩手機懶得玩球了」、「娛樂消遣的選擇變多了，自然而然少數人的就逐漸沒落淘汰」、「現在的人都在家打遊戲」。（編輯：倪浩軒）