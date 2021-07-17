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美聯邦法官裁定　不受理「追夢人」計畫新申請案

▲美國德州聯邦法官今天做出裁定，停止受理「童年抵達者暫緩驅逐辦法」的新申請案，但已加入這項計畫的數以十萬計移民，在法院有進一步裁定前，暫時不受影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國德州聯邦法官今天做出裁定，停止受理「童年抵達者暫緩驅逐辦法」的新申請案，但已加入這項計畫的數以十萬計移民，在法院有進一步裁定前，暫時不受影響。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-17 13:00:58

（中央社紐約16日綜合外電報導）美國德州聯邦法官今天做出裁定，停止受理「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）的新申請案，但已加入這項計畫的數以十萬計移民，在法院有進一步裁定前，暫時不受影響。

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「童年抵達者暫緩驅逐辦法」可保護兒時就被帶到美國的移民不被驅逐出美國，可在美國境內工作、考駕照，有些人還能更易取得教育上的財務援助。

但數州提起訴訟，希望終止這項計畫，理由是前總統歐巴馬2012年違法推行。德州聯邦地區法官韓能（Andrew Hanen）同意此一看法。

韓能認為政府制定這項計畫時違反了「行政程序法」（Administrative Procedure Act），但也說，現已有近65萬名移民加入計畫，他的裁定暫不影響這些人和他們的延長居留申請。

韓能說：「要清楚，這道命令並不要求政府對任何DACA受益人採取任何移居、驅逐或刑事行動。」

他還說，政府可依據另一名聯邦法官在另一案做出的裁定，繼續接收新的申請案，但可不予核准。

路透社報導，批評DACA計畫的人聲稱，這項計畫繞過立法程序，未經國會同意就提供福利給那些被稱為「追夢人」（Dreamers）的DACA受益者。

白宮和司法部尚未就此事回應。

23歲的培瑞斯（Cheska Mae Perez）來自菲律賓，是DACA受益人，當法院於2020年12月裁定允許政府接受新的DACA申請案後，她22歲的弟弟和20歲的妹妹立即提出申請。

她說，弟弟的申請數週前獲得核准，但妹妹還在等。培瑞斯表示：「（今天的）裁定出來後沒幾分鐘，我和她聊，她爆哭。」

新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲（BobMenendez）推文說，這項裁定並不讓人意外，只是殘酷地提醒大家，「我們必須停止依賴臨時的移民解決方案」。

梅南德茲表示：「國會必須抓緊時間和任何一切機會，最終為數以百萬計的無證移民提供（身分）合法化的途徑。」

總統拜登曾說，他希望推出常態措施，讓「追夢人」取得公民身分。歐巴馬執行DACA計畫時，副總統正是拜登。

共和黨籍前總統川普曾試圖終止DACA計畫，而拜登今年初上任第一天就發布備忘錄，指示國土安全部部長採取「所有合宜行動」來「維護及強化」這項計畫。

拜登還提出一項綜合移民法案，提供許多DACA受益人在3年間申請公民身分的機會，民主黨已於今年2月18日在國會提案。但缺乏共和黨的支持，這項法案恐怕很難通過。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1100717

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