韓國連12天單日確診破千例　週末人潮銳減

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包括首爾市在內的首都圈地區12日起實施第4階段社交距離規範，晚上6時前聚會人數允許最多4人、6時後最多2人，全面禁止集會活動，餐廳、咖啡店等店家營業時間縮短至晚上10時止，夜店、酒吧等營業用娛樂場所禁止聚集，等於變相要求停業。
在疫情再次爆發之前，韓國政府逐步鬆綁防疫規範，民眾幾乎已回到疫情前日常生活，週末外出人潮眾多；這次實施第4階段規範後第一個週末，記者實際走訪平時人潮聚集熱點，百貨公司、超市賣場仍是人來人往，但人數明顯較以往門庭若市盛況大幅減少。
最適合闔家出遊踏青的漢江公園的人潮變化更是明顯，防疫升級前公園裡幅員廣闊的草皮每到週末就會被帶著帳篷坐墊的民眾占滿，今天只能看到零星遊客，以及來運動的民眾騎著單車快速經過。
根據13日公布的行動電話移動量統計，首都圈民眾在實施第4階段後移動量較一週前減少11%，非首都圈則增加6%；為預防疫情向全國擴散，當局預定18日將針對非首都圈下達5人以上聚會禁令。
不過，捲土重來的疫情仍有許多未爆彈，韓國國務總理金富謙今天下午發布聲明指出，民主勞總3日在首爾市中心進行的示威集會中，出現首例確診者，呼籲當天曾參加集會者主動到鄰近採檢站接受檢查。據韓聯社報導，當天約有8000人出席。（編輯：黃自強）1100717