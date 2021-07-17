疫情推升居家網路用量　致單月申訴創近2年新高

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報告指出，如果依照申訴對象進行分析，以中華電信案件數最多，共185件，占29.89%，其次為遠傳電信131件，占21.16%。不過，5大電信申訴數都比去年同期增加，中華電信成長38%、遠傳75%、台灣大哥大47%、亞太20%、台灣之星42%。
今年5月通訊連線品質案件共410件，較去年同期增加131件。NCC分析有3個原因。第一，5月17日後防疫升級，居家使用行動網路需求量加大，導致部分站台負載過高；第二，因疫情嚴峻，業者訊號改善時程延宕；第三，5月初全台大停電，恢復時因大量用戶湧入上線重新註冊，導致壅塞。
NCC提到，改善作法包括督導業者優先針對突增高負載站台進行優化調整及擴容作業，達成降載；業者除仍持續連繫用戶確認解釋外，並提供無接觸配套改善方案及針對涵蓋站台優化，提升通信品質，同時會督導業者持續加強建設，以達到分流效果。
中華電信表示，通訊品質部分，持續優化網速品質，定期檢討與改善高負載站台，疏解尖峰壅塞狀況。若訊號不佳，提供WiFi-Calling服務改善通話品質，或評估安裝信號改善設備，補強室內通訊品質；疫情影響部分，優先針對此類站台進行優化調整及擴容作業，達成降載並提升使用感受。
在申裝、異動與續約類別，台灣大哥大與遠傳則表示，會加強人員解說技巧，針對促案內容、合約有疑慮時，逐一說明，並確認用戶已清楚專案內容；若親友意見不一，會釐清申辦狀況，並提升問題處理能力。（編輯：林興盟）1100717