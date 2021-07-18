40歲還當超商店員是「放棄人生」？內幕曝光：根本沒對手
每個人在出社會之後，都希望能找到一份穩定且薪水不錯的工作，並且隨著年資增加，薪水也持續攀升。不過，近日就有網友好奇「樓下超商一個大叔做超商做好幾年，都到40歲還是超商店員，請問他是不是已經放棄人生？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-18 10:09:25
原PO在PTT貼文指出「我們家樓下超商的大叔，從我高中時就看到他在那邊工作，現在我都已經25歲了！他依然在那工作，看了看他年紀也不小了吧，自己都40幾歲了，卻仍舊在超商工作領最低薪資， 存不到什麼錢，然後還要排班輪班根本沒機會社交，怎麼看都覺得看不到未來，他們是不是早已心如死灰？」
貼文一出，網友紛紛回應「人家或許已經是加盟店長了啊XD」、「誰會在超商那麼久啊，感覺是店長欸」、「說不定早就當店長了 不然至少也副店長」、「超商很多店長跟副店長都會自己去上班喔，為了節省人力成本，是真的」、「理解所有職業都有其值得尊敬的地方是智慧」、「不偷不搶的，一生平淡也很棒啊」、「努力工作養活自己都是值得尊敬的」。
另外，也有專業網友表示「拜託...是不是真的很多人不知道超商正職薪水贏一堆上班族啊？」、「大夜班隨便一個薪水都屌打上班族....怎可能不做」、「有一個親戚在鄉下就在當超商店員，正職一個月最高能領到46K左右，在鄉下除了公務員、連鎖店外，幾乎沒有任何對手」、「如果在南部，超商薪水屌打一堆上班族好嗎，你上大夜連北部很多都比不上」、「夜班40K起跳，還有報廢食品可以吃，根本省到爆，怎會存不到錢」。（編輯：張嘉哲）