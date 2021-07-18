月薪4萬2在台灣什麼等級？眾一面倒神回2字　這類人最慘

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貼文一出，網友紛紛回應「超高....」、「我加班到死都沒這薪水，超高」、「很多人領底薪或者多幾千而已...四萬二真的很高」、「4萬2保證贏過7成人，很高」、「平均數是4萬2，那就表示有一半以上的人低於這數字，怎麼不高」、「真的好高啊...做餐飲四年多才35K」、「我真的很好奇到底誰在拉平均，明明身邊沒幾個人領到四萬啊，更何況四萬二」。
不過，也有網友表示「對文組來說4萬2很高」、「文組很高+1」、「我理科第一份工作就54K了，是對文組來說很高吧」、「文組很多都在三萬附近徘徊，我自介」、「理科拉的平均啦，文組薪資水平真的差理科很多」、「不是說文組沒好工作，是大部分真的薪水都太低，平均都理科拉的，身邊文組沒人破50K，40K以上只有兩個，其他全部都是30幾K，剛畢業的就更不用說了，大家心知肚明」。
據104人力銀行日前統計，取樣29萬筆薪資資料發現，不分產業、職務、年資，2021年全體62產業平均月薪4.2萬元，而高於平均的「遙遙領先群」包括「電腦及消費性電子製造業、半導體業、鞋類∕紡織製品製造業」等等；而平均月薪不到35K的「嚴重落後群」則有餐飲業、婚紗攝影、美髮美容業等等，兩者相差最多可差到3成之多。（編輯：張嘉哲）