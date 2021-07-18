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月薪4萬2在台灣什麼等級？眾一面倒神回2字　這類人最慘

▲在台灣月薪4萬2千元是什麼等級？網友掀起不少討論，直指「1類人」最慘。（圖/pixabay）
▲在台灣月薪4萬2千元是什麼等級？網友掀起不少討論，直指「1類人」最慘。（圖/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-18 11:01:09

每個人出社會找工作時，都希望自己的薪水能夠優渥一些，但事事不盡人意，好工作名額有限，隨著能力、專長不同，薪資也有所差異，在台灣薪資差距非常大，一直以來都是存在的問題。近日，就有網友討論「請問月薪四萬二在台灣算高還算低？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「剛剛在臉書看到說台灣人的平均薪資是4萬2千元啦，結果好像很多人覺得這個數字有點誇大，不可能有這麼高，我很疑問，42K真的很高嗎？就算給你年終兩個月，一年也才60萬耶！我實在很難想像，原來台灣人覺得一年60萬的薪水就很高了？」

▲網友討論在台灣月薪4萬2是什麼等級。（示意圖／記者顏真真攝）
▲網友討論在台灣月薪4萬2是什麼等級。（示意圖／記者顏真真攝）
貼文一出，網友紛紛回應「超高....」、「我加班到死都沒這薪水，超高」、「很多人領底薪或者多幾千而已...四萬二真的很高」、「4萬2保證贏過7成人，很高」、「平均數是4萬2，那就表示有一半以上的人低於這數字，怎麼不高」、「真的好高啊...做餐飲四年多才35K」、「我真的很好奇到底誰在拉平均，明明身邊沒幾個人領到四萬啊，更何況四萬二」。

不過，也有網友表示「對文組來說4萬2很高」、「文組很高+1」、「我理科第一份工作就54K了，是對文組來說很高吧」、「文組很多都在三萬附近徘徊，我自介」、「理科拉的平均啦，文組薪資水平真的差理科很多」、「不是說文組沒好工作，是大部分真的薪水都太低，平均都理科拉的，身邊文組沒人破50K，40K以上只有兩個，其他全部都是30幾K，剛畢業的就更不用說了，大家心知肚明」。

據104人力銀行日前統計，取樣29萬筆薪資資料發現，不分產業、職務、年資，2021年全體62產業平均月薪4.2萬元，而高於平均的「遙遙領先群」包括「電腦及消費性電子製造業、半導體業、鞋類∕紡織製品製造業」等等；而平均月薪不到35K的「嚴重落後群」則有餐飲業、婚紗攝影、美髮美容業等等，兩者相差最多可差到3成之多。（編輯：張嘉哲）

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