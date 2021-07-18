NBA／Holiday爆發！字母哥驚天猛扣　公鹿客場取得聽牌

2020-21賽季NBA總冠軍賽今(18)日進行關鍵的「天王山之戰」，兩隊激戰到第四節最後時刻才分出勝負，最後在Giannis Antetokounmpo驚天一灌的帶領下，密爾瓦基公鹿以123:119拿下勝利，系列賽3:2聽牌。

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首節太陽命中率超高，儘管公鹿開賽的發揮也不錯，但還是讓對手迅速領先到雙位數；在該節中段客隊狀態下滑，太陽趁機打了一波11:0的攻勢，將領先擴大到16分。

在密爾瓦基連輸兩場之後，此役在第一節太陽展現想贏的企圖心，首節他們團隊命中率高達73%，投進了5顆三分球，防守端則讓對手發生了6次失誤，也讓他們取得了37:21的成果。

次節公鹿加強防守，打出一波21:5的反擊，將比數給追平，上半場球隊主控Jrue Holiday狀態絕佳，11投8中轟下了18分，率領公鹿打出43:22的高潮，兩節打完公鹿反倒以64:61超前。兩隊團隊命中率和三分球命中率都超過五成，形成一場進攻大戰。

易籃再戰後，Khris Middleton對飆Devin Booker，兩人你來我往也讓比賽進入到白熱化階段；不過之後Holiday再度跳出來，連進兩球加上一次抄截，讓球隊打出7:0攻勢，取得10分的領先。

末節太陽連續兩顆三分球，讓球隊迅速追近比分，比賽進入最後4分鐘，Middleton跳投被犯規進算、完成「三分打」，之後他又投進三分球，讓公鹿得以維持些微領先。

最後1分25秒Booker命中三分球，之後Antetokounmpo被犯規，但他兩罰全丟；關鍵時刻Booker發生掉球失誤；Holiday攻防轉換時刻高吊給Antetokounmpo灌籃得手，雖然他罰球再度錯失，但公鹿搶下進攻籃板，Middleton兩罰中一，讓球隊領先到4分，太陽最後一攻未能命中，比賽結束。

Holiday本次系列賽承擔很大的防守重任，這也讓他系列賽進攻效率差強人意，但他在這一場爆發，20投12中，得到27分、13助攻；Giannis Antetokounmpo繳出32分6助攻9籃板的數據；Middleton貢獻29分7籃板5助攻。

太陽方面，Booker繼續維持高檔手感，32投17中得到40分，Chris Paul繳出21分11助攻的數據；DeAndre Ayton得到20分10籃板，Jae Crowder射進14分，Mikal Bridges斬獲13分。