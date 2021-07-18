致命洪災吞沒西歐　德國災區宛如廢墟

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這場災難進入第4天，德國罹難人數累積到143人。有關當局表示，淹水地窖和倒塌房屋中可能還會發現更多屍體。當局已動員了約2萬2000名人員救災。
德國受創最深的北萊因－西發利亞邦（NorthRhine-Westphalia）及萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate），居民陸續返回滿目瘡痍的家園。
總理梅克爾（Angela Merkel）預計明天前往萊因-法耳次邦的舒爾德村（Schuld）勘災。
總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）今天前往北萊因-西發利亞邦的埃爾夫特施塔特鎮（Erftstadt）視察災情，當地因為洪水引發土石流。
他說：「我們與那些失去親朋好友的人一同哀悼。」
鎮上的其他地方，軍人越過及腰的污水，試圖清理街道，並在建築瓦礫堆、倒塌橋梁下、和泡水車裡尋找受害者。
警方在最新報告中指出，罹難者中，萊因-法耳次邦阿爾韋勒（Ahrweiler）區至少就占了98人，其中12人是身障者之家的住民，洪水來襲他們逃生不及，不幸溺斃。
鄰國比利時的喪生人數躍升到27人，另有多人下落不明。
盧森堡和荷蘭同樣受到暴雨襲擊，許多地區因此淹沒。荷蘭馬斯垂克（Maastricht）有數千人被迫撤離。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100718