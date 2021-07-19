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炒高麗菜下鍋就變黑？高手揭「2關鍵」：第一步太多人錯

▲網友分享自己炒高麗菜明明沒加什麼，但卻每次炒出來都超黑，甚至湯汁也是黑的。（圖/爆廢公社公開版）
▲網友分享自己炒高麗菜明明沒加什麼，但卻每次炒出來都超黑，甚至湯汁也是黑的。（圖/爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2021-07-19 10:18:05

日常生活中炒青菜是我們非常常見的簡單佳餚，往往自己在家煮飯要吃個青菜，就會選擇如地瓜葉、空心菜、高麗菜這種間單烹飪的蔬菜類，不過看似簡單的炒高麗菜，要炒得好吃也沒這麼簡單。近日，就有網友分享自己每次炒高麗菜都剛下鍋就變好黑，貼文引發熱議。

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原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「為什麼我高麗菜炒出來是黑的…永遠炒不出熱炒店的感覺，我其實就是煮完了豆鼓鮮蚵，然後把鍋洗了洗，重新熱鍋加油，放了辣椒蒜頭，加高麗菜、鹽巴、水就沒了，但每次炒出來都長這樣，黑到連辣椒都看不到」只見貼出的照片，炒出來的高麗菜不僅葉片黑掉，連湯汁都是黑色的，讓人看了沒什麼食慾。

貼文一出，網友紛紛回應「爆香千萬不能太久，油過熱蒜頭就會反黑，這一步很多人都會犯，以為爆香爆越久越好」、「高麗菜本身就會出水，看你這湯汁，水加太多了」、「身為一位廚師，只能跟你說，你的鍋子要洗乾淨」、「鍋子要洗乾淨，另外，高麗菜要快狠準，爆香到倒入高麗菜不能超過3分鐘」、「油溫太高蒜頭就黑了，接著菜下去就會這樣」、「爆香太久，或者鍋子沒洗乾淨喔」、「油爆香蒜頭時過熱時間也過長，還有你鍋子沒刷乾淨，都會讓高麗菜變黑」。

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▲網友分享炒高麗菜的秘訣在於「油溫不可過高」以及「鍋子要洗乾淨」。（圖/爆廢公社公開版）
另外，也有網友分享作法「先熱鍋下油，感覺油有點冒煙下蒜頭稍微爆香就好，接著高麗菜就要馬上入鍋快速翻炒，讓底下爆香的蒜頭翻上來看到，接著倒入半碗水翻炒，撒入適量鹽巴，繼續翻炒到菜骨有點透軟就可以起鍋」、「爆香爆出蒜頭味，下高麗菜翻炒，炒到葉軟加一點點水，灑鹽翻炒再起鍋，動作要快，全程中大火，菜自然脆又好吃」。（編輯：張嘉哲）

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