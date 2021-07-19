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全國成人僅13%完整接種疫苗　澳洲總理滿意度大跌

▲民調顯示，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的施政滿意度跌至一年多來最低點，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗推出緩慢削弱了選民對莫里森保守派政府的信心。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲民調顯示，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的施政滿意度跌至一年多來最低點，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗推出緩慢削弱了選民對莫里森保守派政府的信心。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-19 11:32:49

（中央社雪梨19日綜合外電報導）根據今天公布的民調，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的施政滿意度跌至一年多來最低點，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗推出緩慢削弱了選民對莫里森保守派政府的信心。

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「澳洲人報」（The Australian）委託澳洲新聞民意測驗所（Newspoll）進行民調，結果顯示莫里森公眾支持率過去3週下跌2個百分點至51%，是他去年初因應毀滅性叢林野火招致批評以來的新低。

隨著疫苗推出進度緩慢，讓澳洲暴露在新一波致命疫情風險中，莫里森受到的壓力與日俱增。澳洲2大城雪梨和墨爾本目前實施封鎖措施，以根絕迅速擴散的Delta變異株疫情。

莫里森領導的自由黨╱國家黨聯盟（Liberal-National party）支持率也跌至這個任期的最低點，新聞民意測驗所調查顯示，聯合政府以47比53落後在野的澳洲勞工黨（Australian Labor Party）。

澳洲人報報導，若將這次民調結果複製到選舉上，保守派政府將「慘敗」給中間偏左的勞工黨。

聯合政府在2019年大選以些微差距取得國會多數席次，莫里森的支持率起初在COVID-19危機期間飆升，當時政府採行的措施包括封鎖國際邊界、維持社交距離，並迅速追查染疫接觸者，使得澳洲整體曝險程度相對要低。全國人口約2536萬的澳洲迄今累計3萬1900起確診、914人染疫病故。

然而，疫苗推出進程緩慢讓選民感到沮喪，全國約2000萬成年人口中僅13%已完整接種疫苗。

根據新聞民意測驗所數據，民眾對莫里森因應疫情的滿意度過去3週下跌9個百分點至52%，遠低於去年4月疫情巔峰時期的85%；對推動疫苗接種的信心則跌至40%。

路透社報導，莫里森曾表示，澳洲改變針對阿斯特捷利康（AZ）疫苗的醫療建議，加上輝瑞（Pfizer）疫苗供應吃緊，導致國內接種進度緩慢。

新聞民意測驗所於本月14到17日進行調查，共訪問1500多名大都會和區域地方的民眾。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100719

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