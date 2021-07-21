COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

陸新冠中重症痊癒後竟肺纖維化！張上淳坦言：國內也有

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-21 15:19:32｜2021-07-21 15:21:13

中國大陸有研究發現，有約8成COVID-19中重度患者在痊癒後，仍出現肺纖維化等症狀。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（21）表示，國內確實有患者出現此現象，但目前國內未有完整比例數據。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張上淳指出，有關中重度或重度病人復原後出現肺纖維化現象，從去年以來的個案來看，確實部分病人有這樣情形，裡面有一些病患逐漸好轉，也有人的肺功能甚至完全恢復正常。

張上淳表示，這波本土疫情有比較多的個案，各分散在不同醫院中，患者出院後如果沒有問題，可能不見得會持續性追蹤，但如果有症狀還沒完全瓦解，後續就會在門診中追蹤；因此，目前仍無完整肺纖維化現象的比例或數據，要等到多家醫院的資料彙整後才會知道。

▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
 

▲全台各地確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲全台各地確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.79%84.21%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80%20%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
11.53%88.47%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.11%23.89%
2021-07-18-2021-07-21
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀