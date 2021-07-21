陸新冠中重症痊癒後竟肺纖維化！張上淳坦言：國內也有
中國大陸有研究發現，有約8成COVID-19中重度患者在痊癒後，仍出現肺纖維化等症狀。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（21）表示，國內確實有患者出現此現象，但目前國內未有完整比例數據。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-21 15:19:32｜2021-07-21 15:21:13
張上淳指出，有關中重度或重度病人復原後出現肺纖維化現象，從去年以來的個案來看，確實部分病人有這樣情形，裡面有一些病患逐漸好轉，也有人的肺功能甚至完全恢復正常。
張上淳表示，這波本土疫情有比較多的個案，各分散在不同醫院中，患者出院後如果沒有問題，可能不見得會持續性追蹤，但如果有症狀還沒完全瓦解，後續就會在門診中追蹤；因此，目前仍無完整肺纖維化現象的比例或數據，要等到多家醫院的資料彙整後才會知道。
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