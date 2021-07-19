炒豆芽直接下鍋全做錯！行家曝「多一步驟」：口味秒升級
豆芽菜除了涼拌、清炒，還可以加入各式料理當作點綴，更是鐵板燒常見的配菜之一。近日，以美食料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》提到，很多人在清洗乾淨豆芽菜之後，就直接下鍋炒，看似很正常的步驟，其實這個做法炒出來的豆芽菜並沒有那麼好吃，並透露下鍋前只要「多一步驟」，豆芽菜立刻變得美味又鮮脆。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 14:13:00
首先，我們應先把豆芽清洗乾淨，瀝乾後放在一邊備用，水滾之後加入適量的白醋，把豆芽倒進去焯水一遍，這個焯水的時間不用太長，20秒左右就可以了，這樣能去除豆芽的腥味。《小楊聊美食》強調，這個步驟應該是很多人都會忽略的一點，但是多加這一步，味道也會立刻升級，我們總是覺得外面餐廳炒得好吃，其實他們只是比我們多掌握了一些做菜的技巧。
焯完水撈出備用，鍋裡倒入適量的食用油熱鍋，油熱之後加入大蒜、辣椒爆香，再把豆芽倒進去翻炒均勻，再加入適量的食鹽、白糖、雞精以及白醋充分的翻攪，均勻炒到豆芽變色就可以起鍋了。
炒豆芽的時候不要直接下鍋，多加焯水這個步驟，味道會變得很不一樣了，吃起來也會很爽脆，而且小孩子也很喜歡，自己在家炒豆芽菜，不僅健康又很經濟實惠。（編輯：賴詠璿）