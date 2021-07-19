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韓國連13天新增例破千　財團表現出色中小企業卻快餓死

▲韓國新冠肺炎疫情又再次升溫，令經營餐飲的小企業苦不堪言。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國新冠肺炎疫情又再次升溫，令經營餐飲的小企業苦不堪言。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-19 14:17:11

韓國7月初開始逐步解封，然而每日確診人數卻持續上升，韓國中央防疫對策本部今（19）日通報，新增1252例確診，較前日減少202例，但主要是受到假日篩檢能量較低的因素影響。韓國已經連續13天每日確診破千例，且傳播範圍逐漸向非首都圈擴大。《日經亞洲》就報導，夏季旅遊季到來，各地的防疫警戒卻上調，中小型企業陷入困境，擴大與財團之間的差距。

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《韓聯社》報導，週末新增確診案例創下週末最高水準，原本確診病例集中在首爾首都圈，但受到七八月旅遊旺季影響，非首都圈的確診人數比例已經攀升至每日新確診例中的30%，防疫部門宣布8月1日起，非首都圈禁止5人以上群聚，熱門景點，包括濟州島、江原道江陵市（避暑勝地）防疫級別分別上調是第三級、第四級（最高級）。

《日經亞洲》報導分析，雖然韓國大型企業，表現較其他國家同行還優秀，浦項鋼鐵（포스코，Posco）今年第二季利潤創下2006年以來最高；三星電子受到晶片銷售成長，利潤增長53%。然而韓國財團與中小企業日益擴大的差距也令人擔憂。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國新冠肺炎疫情嚴重，但因為旅遊旺季到來，各地還是能看到許多出遊的人潮。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，韓國經濟由少數大財團主導，利用規模和技術優勢，在疫情期間仍然保持強進出口。加州聖地牙哥分校經濟學助理教授 Lee Mun-Seo 表示，電子商務與快遞公司透入鉅額開發新技術，在疫情期間殺出一條血路，但這些都是由具有足夠影響力的科技公司主導，一般中小企業依然慘淡。

韓國經濟研究所本週發布的研究指出，與2020年同期相比，上半年的獨立商家銷售額下降78.5%，其中58%的受訪者認為，主要原因是新冠肺炎疫情。各行各業中，花店、服飾店、餐廳、理髮店為最有可能面臨虧損的產業。

為防治新冠肺炎疫情擴散，韓國上週一（12）開始上調防疫級別，新的限制包括晚上6點之後禁止2人以上的聚會，餐廳、電影院、健身房需要在晚上10點前關閉，相關限制預計要維持至7月26日。在首爾經營炒飯店的Park Kyung-kuk認為，文在寅政府恐怕無法提供店家足夠的幫助；旅遊業與餐飲業團體也認為，文在寅在經濟、疫苗接種計畫的安排「糟糕透頂」，人們遲遲無法獲得紓困補助與新冠疫苗。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國經營小飯館、餐酒館的業主因為政府再度實施防疫限制，陷入經營困難。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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