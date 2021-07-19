韓國連13天新增例破千　財團表現出色中小企業卻快餓死

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《日經亞洲》報導分析，雖然韓國大型企業，表現較其他國家同行還優秀，浦項鋼鐵（포스코，Posco）今年第二季利潤創下2006年以來最高；三星電子受到晶片銷售成長，利潤增長53%。然而韓國財團與中小企業日益擴大的差距也令人擔憂。
報導指出，韓國經濟由少數大財團主導，利用規模和技術優勢，在疫情期間仍然保持強進出口。加州聖地牙哥分校經濟學助理教授 Lee Mun-Seo 表示，電子商務與快遞公司透入鉅額開發新技術，在疫情期間殺出一條血路，但這些都是由具有足夠影響力的科技公司主導，一般中小企業依然慘淡。
韓國經濟研究所本週發布的研究指出，與2020年同期相比，上半年的獨立商家銷售額下降78.5%，其中58%的受訪者認為，主要原因是新冠肺炎疫情。各行各業中，花店、服飾店、餐廳、理髮店為最有可能面臨虧損的產業。
為防治新冠肺炎疫情擴散，韓國上週一（12）開始上調防疫級別，新的限制包括晚上6點之後禁止2人以上的聚會，餐廳、電影院、健身房需要在晚上10點前關閉，相關限制預計要維持至7月26日。在首爾經營炒飯店的Park Kyung-kuk認為，文在寅政府恐怕無法提供店家足夠的幫助；旅遊業與餐飲業團體也認為，文在寅在經濟、疫苗接種計畫的安排「糟糕透頂」，人們遲遲無法獲得紓困補助與新冠疫苗。
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